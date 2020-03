Poliisihallitus: haluamme vastauksen siihen, miten ja kenen toimesta poliisin asiakirjat Turun arvokuljetusryöstöjutussa katosivat

Turun vanhan arvokuljetusryöstöjutun alkuperäinen poliisitutkinta on erittäin sekava. Tutkinta on jätetty puolitiehen, merkittävä määrä tutkinta-aineistoa on kadoksissa ja käskyketjut poliisin sisällä ovat epäselvät. Asian selvittäminen rikostutkinnalla voi tyssätä virkarikosten vanhenemisaikoihin. Jos näin käy, Poliisihallitus selvittää asian muilla keinoilla.