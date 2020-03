Naantalissa huutokaupataan harvinainen Zeppelin-kirje sekä Dianan ja Charlesin hääsamppanjapullo

Naantalissa huutokaupataan viikonloppuna harvinainen Zeppeliini-merkki, jossa on tunnettu vuosiluvun 1830 virhepainama. Vuodelta 1930 olevan merkin tekee harvinaiseksi se, että merkki on kiinni kirjeessä, joka on oikeasti kulkenut Zeppeliinin kyydissä Saksaan. Näitä kirjeitä tunnetaan alle 10 kappaletta. Kirjeen lähtöhinta on 9000 euroa.

Muita mielenkiintoisia kohteita huutokaupassa ovat suuri Playboy-lehti erä sekä Dianan ja Charlesin hääsamppanjapullo. Tyhjän samppanjapullon lähtöhinta on 300 euroa. Täysinäisen pullon markkinahinta liikkuisi 8000 euron kieppeillä

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Yhteensä huutokaupassa on tarjolla noin 3000 keräilykohdetta. Harvinaisempien kohteiden lisäksi huutokaupassa voi huutaa muun muassa rahoja, nimikirjoituksia, militariaa, vanhoja valokuvia, postikortteja, postimerkkejä ja muuta keräiltävää.

Keräilyhuutokauppa Naantalin Hellman huutokauppatalossa 13.-14. maaliskuuta osoitteessa Noutokatu 3, 21100