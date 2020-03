Riitta Salmi

Skypad-pallo on valmistettu alumiinista, sillä se ei saa painaa liikaa. Korkeutta pallolla on 12 metriä. Mobimar on historiansa aikana valmistanut mitä erikoisimpia asioita sukellusveneistä surffauslaitteisiin. Toimitusjohtaja Pauli Immosen mukaan turkulaisfirman tie ei ole ollut helppo, mutta hauskaa on ollut.