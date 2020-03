Suomessa on vahvistettu keskiviikkoaamupäivään mennessä 57 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut vuorokaudessa ainakin seitsemällätoista.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on todettu tiistaina uusi varmistettu koronavirustapaus (COVID-19).

Tyksin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan tartunnan saanut on työikäinen, Salon seutukunnalta kotoisin oleva mies, joka on muutamia päiviä sitten saapunut Suomeen Tirolin alueelta Itävallasta. Pietilän mukaan miehellä ei ole yhteyttä kahteen aiempaan Varsinais-Suomen koronavirustapaukseen, joissa tartunta oli peräisin Italiasta.

Potilaan oireet ovat olleet tyypillisiä ylähengitystieinfektion oireita. Hänen vointinsa on hyvä ja hän on eristyksessä kotonaan.

Miehen neljä tunnistettua lähikontaktia on jo määrätty karanteeniin. Pietilän mukaan altistuneita on enemmän kuin neljä, mutta heidän tarkkaa lukumääräänsä ei vielä tiedetä. Asiaa selvitetään parhaillaan.

Pietilä muistuttaa, että karanteeniin määrääminen ei vielä tarkoita sairastumista. Hän myös lisää, että altistuneet eivät itse välittömästi muutu tartuttajiksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset jatkavat tilanteen hoitamista yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tähän mennessä tutkittu yhteensä 64 epäilytapausta. Koronavirustartuntoja on todettu alueella tähän mennessä kolme.

Varsinais-Suomen ensimmäinen koronavirustartunta todettiin Italian Tirolista saapuneelta suomalaisnaiselta sunnuntaina. Toinen tartuntatapaus todettiin maanantaina Italiassa matkailleelta mieheltä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUSissa todettiin tiistaina yksitoista uutta koronavirustartuntaa.

Tartunnan saaneista kuusi on työikäisiä naisia, neljä työikäisiä miehiä ja yksi lapsi.

He kaikki ovat kotiutuneet näytteenoton jälkeen ja ovat erityksessä.

​Viimeisimmät tutkimukset koronavirustartunnoista valmistuivat pääkaupunkiseudulla vasta alkuyöstä, joten tartuntojen alkuperän ja altistuneiden selvittelyä tehdään tänään.

HUSissa on todettu yhteensä 32 koronavirustartuntaa.

Lisäksi Pirkanmaalla on todettu kolme uutta koronavirukseen sairastunutta. Tartunnan saaneista kaksi on pirkanmaalaista aikuista ja yksi Pitkäjärven yläkoulun oppilas. Aikuiset ovat sairastuneet koronavirukseen Pohjois-Italian matkan jälkeen. THL selvittää parhaillaan lentomatkaan liittyviä altistumisia. Pirkanmaalla ei ole tapahtunut altistumisia.

Pitkäjärven yläkoulun oppilaan sairastuminen liittyy aiemmin koulussa todettuun tautitapaukseen. Oppilas on ollut kotikaranteenissa 8. maaliskuuta alkaen. Oppilas on tällä hetkellä hyväkuntoinen ja lieväoireinen.

Lisäksi Kangasalan seurakunnan illalla 7. maaliskuuta pidetyssä rippikoululaisten infotilaisuudessa on koronavirukselle altistunut 89 rippikoululaista. Altistuneista 13 on isosta, kaksi seurakunnan työntekijää ja kaksi muuta henkilöä. Sairastunut oli vielä infotilaisuudessa oireeton. Melkein kaikki tilaisuuteen osallistuneet henkilöt on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Muutamaa henkilöä ei ole kuitenkaan yrityksistä huolimatta tavoitettu puhelimitse vielä eilisen aikana, mutta heitä tavoitellaan vielä tänään keskiviikkona. Suurin osa altistuneista on kangasalalaisia.

Altistuneista kuudella on puhelinhaastattelun perusteella tähän mennessä ollut lieviä hengitystieinfektio-oireita ja heidät testaamaan.

Kaikilla tähän mennessä koronavirukseen sairastuneilla pirkanmaalaisilla tauti on ollut lievä tai erittäin lievä.

Uusia koronavirustartuntoja havaittiin tiistaina myös Kanta-Hämeessä ja Keski-Suomessa.

Forssan seudulla tartunta on todettu miehellä, joka on altistunut virukselle Wahren-opistossa, missä myös aiemmin tartunnan saanut oli oleskellut.

Tartunnan saanut on lisäksi matkaillut Itävallan epidemia-alueella helmikuun lopulla. Mies on hyvinvoiva ja hänen oireensa ovat jo lievittymässä. Kolme miehen lähikontaktia on määrätty kotikaranteeniin, muita altistuneita selvitetään.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä todettu uusi tartuntatapaus todettiin Pohjois-Italiassa käyneellä potilaalla.

Hän on kotonaan eristyksissä, mutta hyvässä kunnossa. Tartunnalle altistuneet on tavoitettu ja he ovat karanteenissa. Keski-Suomessa tämä oli neljäs varmistettu tartunta.

Uutinen päivitetty 11.33.