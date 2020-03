Koronavirus peruu Åbo Akademin ja ammattikorkeakoulu Novian vuosittaisen tutustumispäivän

Tänään tiistaina, 10.maaliskuuta, Åbo Akademin kriisinhallintaryhmä ilmoitti päättäneensä perua UniYH-päivän koronaviruksesta johtuvan tilanteen takia. Tapahtuma olisi järjestetty perjantaina 13. maaliskuuta 2020.

UniYH-päivä on vuosittainen tapahtuma, joka on suunnattu toisen vuoden lukio- ja ammattikouluopiskelijoille ympäri ruotsinkielistä Suomea. Opiskelijat vierailevat Turussa tutustuakseen Åbo Akademin ja ammattikorkeakoulu Novian koulutuksiin. Lähes 750 toisen asteen opiskelijaa oli ilmoittautunut mukaan tapahtumaan. Myös Novia peruu ohjelmansa.

Päätös ei koske Turun suomenkielisten korkeakoulujen Kakkosten päivä -tapahtumaa, joka pidetään samanaikaisesti.

– Pahoittelemme tilannetta. UniYH-päivä on ollut suosittu kävijöiden parissa ja se on myös tärkeä opiskelijarekrytointitapahtuma Åbo Akademille. Teemme tämän varovaisuustoimeena estääksemme tartuntojen leviämistä vierailijoidemme parissa, sanoo vararehtori Stefan Willför, joka on Åbo Akademin kriisinhallintaryhmän puheenjohtaja.

Åbo Akademi perustaa koronavirusvalmiutensa kansallisiin ohjeisiin ja suosituksiin. Näistä vastaa ensi kädessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö, sekä ulkoministeriö.