Kaarinan lukiossa koronavirusepäily – testitulosten saaminen saattaa venyä huomiseen

Tapani Iivanainen

Kaarinan lukiossa on opiskelijoita sekä kahta henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä koskeva koronaepäily. Tyks on määrännyt oireita saaneet ihmiset testeihin. Heidät on varotoimenpiteenä ohjeistettu jäämään kotiin. Kaarinan johtava rehtori Emmi Virtanen ja sivistysjohtaja Elina Heikkilä kertovat, että tällä hetkellä tuloksia odotetaan.

Varmaa tietoa siitä, milloin viimeiset tulokset saapuvat ei ole: saattaa olla, että osa tuloksista saadaan vasta huomisen päivän aikana.

Opiskelijat ja henkilökunta olivat viime viikolla vierailleet leirikoulun yhteydessä Saksassa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa. Nordrhein-Westfalenin liitettiin maanantaina osaksi koronaviruksen epidemia-aluetta.

Tämänhetkisen tiedon mukaan opiskelun ja työskentelyn jatkumiselle Kaarinan lukiossa ei ole estettä. Tilanteesta on tiedotettu sekä henkilökunnalle että huoltajille. Tulosten selvittyä kaupunki tiedottaa asiasta lisää.

Kevään ylioppilaskirjoitukset käynnistyivät tänään äidinkielen tekstitaidon kokeella. Emmi Virtasen mukaan testeihin määrättyjen lukiolaisten joukossa ei ole tänä keväänä ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia opiskelijoita.

Varsinais-Suomessa on tähän mennessä kaksi vahvistettua koronavirustartuntaa.

