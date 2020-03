Teijon kansallispuiston yrittäjäksi valittu helsinkiläinen perheyritys Natura Viva

Teijon kansallispuiston Matildanjärven palveluista vastaa seuraavan viiden vuoden ajan luontomatkailuyritys Natura Viva. Yrittäjä vastaa Teijon luontotalon toiminnasta, kahvilasta ja kansallispuiston asiakaspalvelusta sekä tarjoaa retkeilypalveluita.

– Tarjoamme monipuolisen valikoiman luontoaktiviteetteja, kuten melontaa, suppailua ja fatbike-pyöräilyä. Edelleen vuokrattavana on rantasauna Matildanjärven rannalla, Kalamajat, Vicksbäckinlahden varauskota, soutuveneet Matildanjärvellä ja 19 matkailuvaunupaikkaa, kertoo Natura Vivan toimitusjohtaja Ilkka Lariola tiedotteessa.

Selma Paavola

Lariola iloitsee Teijon kansallispuiston kasvaneista kävijämääristä.

– Kävijämäärät ovat olleet vahvassa kasvussa. On hienoa päästä kehittämään luontomatkailua Teijoon yhdessä Metsähallituksen ja muiden toimijoiden kanssa. Me uskomme vahvasti siihen, että ihmisellä on hyvä olla luonnossa. Haluamme olla mahdollistamassa luontokokemuksia mahdollisimman monelle, Lariola jatkaa.

Teijon kansallispuisto sijaitsee Salon kaupungin alueella. Kansallispuistostatuksensa se sai vuonna 2015.

– Toivomme, että kumppanimme monipuoliset palvelut tuovat Teijon luontotalolle retkeilijöitä viihtymään ja nauttimaan kansallispuiston ulkoilumahdollisuuksista metsissä, soilla ja vesillä, sanoo Metsähallituksen puistonjohtaja Harri Karjalainen.

Natura Viva on vuonna 2007 perustettu perheyritys. Yrityksen kiinteät toimipisteet sijaitsevat Vuosaaren melontakeskuksessa Helsingissä ja Nuuksion Haukkalammella Espoossa.