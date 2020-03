Lounaspaikka: Liedon Viljassa panostetaan kasvisruokaan

Turussa vuodesta 2011 toiminut ravintola Hus Lindman avasi viime syksynä toisen ravintolan Liedon kunnantalolle. Liedon Viljasta saa arkisin niin kahvilatuotteita kuin lounastakin.

– Asun itse Liedossa, joten tuntui luontevalta avata toinen ravintola tänne, sanoo ravintoloitsija Henrik Ulfstedt.

Tyylillisesti Liedon Vilja on hyvin erityyppinen kuin Turussa historiallisessa rakennuksessa sijaitseva Hus Lindman.

– Miljöö on mielestäni täälläkin oikein onnistunut. Tila on kaunis ja valoisa. Liedon Vilja on enemmän lounastyyppinen paikka, ja täällä esimerkiksi astiat palautetaan itse. Ruoka on kuitenkin ajatukseltaan pitkälti samanlaista ja hyvistä raaka-aineista valmistettua, Ulfstedt kertoo.

Lounastajat ovat hyvin löytäneet satapaikkaisen ravintolan.

– Päivittäin käy 80–90 lounastajaa. Monet ovat kunnantalon työntekijöitä, mutta myös iäkkäämpiä ihmisiä ja lapsiperheitä käy täällä.

Riitta Salmi Liedon Viljassa on helppo koota lautaselle monipuolinen, värikäs ja täyttävä kasvislounas.

Lounasaikaan vaihtoehtoina on päivittäin vaihtuva keitto ja lämpimissä ruoissa on liha- ja kasvisvaihtoehdot.

– Haluamme tarjota helposti lähestyttävää lounasruokaa. Lounaslistalla on perinneruokia, mutta myös makuja muun muassa Aasiasta, kertoo keittiömestari Krista Karhemo.

Ravintola panostaa kasvisvaihtoehtoihin.

– Olen itse kasvissyöjä ja hyvä kasvisruoka on lähellä sydäntäni. Kun esillä on päivittäin monipuolisesti myös kasvisruokia, lounastajien tulee syötyä enemmän kasviksia huomaamatta. On ollut ilo huomata, miten kysyttyä kasvisruoka nykyään on, Karhemo toteaa.

Hän kertoo suunnittelevansa lounaslistan fiiliksen mukaan.

– Seuraamme tietysti sesonkia ja tietyt perusruoat ovat aina mukana, mutta on mukavaa, kun voi kokeilla.

Krista Karhemo valmistaa yksin kaikki ravintolan ruoat ja esimerkiksi leipoo joka aamu itse leivät.

– Onhan tässä hommaa, mutta on ihanaa, kun oma kädenjälki näkyy. Näen päivittäin asiakkaita ja on hienoa saada heiltä suoraan palautetta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Karhemon lisäksi ravintolassa työskentelee hovimestari Sanna Pirhonen. Normaalina päivänä he pyörittävät ravintolaa kahdestaan.

– Olemme dynaaminen duo, Pirhonen naurahtaa.

– Erityisen hyvin lounaalla maistuvat lohiruoat, kuten lohikeitto. Lasagne ja moussaka ovat myös suosittuja. Kasvi-kaalikääryleiden suosio yllätti ja hieman mausteisemmat keitot, kuten chorizo-keitto, ovat maistuneet hyvin, Sanna Pirhonen kertoo.

Riitta Salmi Lohi on yksi kahvila-ravintola Viljan suosituimmista lounasruoista. Keittiömestari Krista Karhemo valmistaa joka aamu itse lounaalla tarjottavat leivät.

Vierailupäivänä päivän keittona oli porkkana-linssikeitto ja lämpiminä vaihtoehtoina paahdettua lohta ja valkoviinikastiketta, kermainen lihapataa ja kasvisvaihtoehtona kasvislasagne.

Täytin lautaseni noutopöydän lämpimillä kasvislisukkeilla ja kasvislasagnella. Annos oli värikäs, erittäin maukas ja täyttävä. Lounasseuralaiseni söi paahdettua lohta ja kehui sen makua.

Sisustukseltaan ravintola on raikas, viihtyisä ja valoisa. Kahvila-ravintola on auki aamukahdeksasta ja vitriinistä on tarjolla erilaisia leipiä ja leivonnaisia. Osa on Krista Karhemon paikan päällä valmistamia ja osa tuotteista, kuten kakkupalat, tulevat Hus Lindmanin Fika-kahvilasta.

Ravintolan aukioloaikojen ulkopuolella tilaa voi vuokrata erilaisiin tilaisuuksiin, kuten syntymäpäiville. Hus Lindman aloittaa yhteistyön myös kaupunkikartano Ruokorannan kanssa, ja näin heidän juhla- ja kokouspalvelut laajentuvat entisestään.

– Kysyntä kokoustiloista on koko toiminnan ajan ollut vahvassa kasvussa, varsinkin 20 henkilön ja sitä pienemmille ryhmille. Yhteistyö Kaupunkikartano Ruokorannan kanssa tuo kauan kaivattua apua tähän, Henrik Ulfstedt sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.