Kolumni: Rauhoittumista opettelemassa

No niin, nyt on kiire. Äkkiä vaatteita päälle, pitää mennä. Ihan liian usein (päivittäin) hoen näitä lauseita joko itselleni tai jälkikasvulle. Aina on kiire jonnekin. Missä vaiheessa elämään hiipi kiire, missä vaiheessa kiireestä tuli se asia, jolla mitataan tehokkuutta? Jos ei ole kiire, silloin vastakohdaksi määritellään laiska ja tehoton.

Vaikka oikeastaan pitäisi puhua rauhoittumisesta, jonka jokaisen ihmisen pitäisi osata hallita. Rauhoittumisen, levon ja palautumisen merkitys puhuttaa nyt paljon. Palautumista tapahtuu jo työpäivän aikana, jos vain osaa irrottautua työstä kahvi- ja lounastauon verran. Liikunta edesauttaa palautumista ja lisää fyysisiä ja henkisiä voimavaroja. Palautumisen edellytys on riittävä uni.

Jos ei osaa rauhoittua, ei palaudukaan. Jopa kolmannes työikäisistä kärsii toistuvista uniongelmista ajoittain ja yli kymmenen prosenttia väestöstä kärsii kroonisesta unettomuudesta. Yksi syy unettomuudelle on liiallinen kuormittuminen, kiire ja stressi.

Erilaisissa tilanteissa ihmisellä on erilainen kyky keskittyä. Väsyneenä ja stressaantuneena ei jaksa olla pitkiä aikoja paikoillaan. Silloin itse keskittymiseen pitää jo keskittyä ja rauhoittuminen on haastavaa.

Vuosia sitten muistan käyneeni erilaisissa retriiteissä ja ohjatuissa rauhoittumishetkissä ihan mielenkiinnosta, eikä ongelmia ollut aloillaan olemisen kanssa. Mieli rauhoittui ja taas normaali arkitahti tuntui sopivalta.

Nykyään huomaan, että elämän eri osa-alueet ovat niin touhukkaita, että rauhoittuminen on yksinkertaisesti haastavaa. Jatkuvasti ympäriltä tulevat aistiärsykkeet myös kuormittavat mieltä.

Viime aikoina olen tietoisesti koittanut ottaa palautumiseen ja rauhoittumiseen opastavia elementtejä arkeeni. Treeniin on tullut mukaan kehonhuoltoa ja joogaa olen koittanut kotona videoiden opastuksella. Toistaiseksi rauhallisten harjoitteiden aikaan mieleeni virtaa ajatuksia, vaikka ei pitäisi. Jatkan sinnikkäästi. Kovasti minua on vakuutettu, että tämä laji on oiva keino palautua. Joogan hyödyiksi kun listataan liikkuvuuden lisääntyminen, mielen rauhoittuminen ja kokonaisvaltaisen hyvän olon saavuttaminen.

Marianne Mäkitalo

Kirjoittaja on toimittaja.