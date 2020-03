Lennart Holmberg

– Ohjaajana on todella onnistunut olo, kun näkee sen ilon, mikä erityislapsista pursuaa, Naantalin kaupungin soveltavan liikunnan ohjaaja Heidi Susanna Suominen hymyilee Isla Väisäsen kanssa tanssiessaan. Soveltavan liikunnan tavoitteena on edistää niiden lasten ja nuorten liikuntaa, joilla on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan.