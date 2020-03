Ravattulan Ristimäeltä paljastui keskiaikaisen muistoristin perustus

Kaarinan Ravattulan Ristimäeltä löytyi kaivaustuloksiin perustuvissa tarkemmissa tutkimuksissa kookkaan keskiaikaisen muistoristin perustus. Aiempien vuosien arkeologisissa kaivauksissa kirkon kivijalan sisältä esiin saatua kivirakennetta epäiltiin vielä sen sijainnin ja rakenteellisten seikkojen perusteella kirkon alttarin jäännökseksi.

– Rakenteen yksityiskohtaisen tarkastelun ja eri tieteenalojen menetelmiä yhdistäneen tutkimuksen myötä alttaritulkinnasta voidaan kuitenkin luopua. Tutkimuksessa yhdistettiin vuosina 2015 ja 2016 tehdyt kaivaushavainnot rakenteesta löytyneen aineiston luonnontieteellisiin analyyseihin, toteaa tiedotteessa tutkimushankkeen johtaja, toteaa tiedotteessa arkeologi Juha Ruohonen Turun yliopistosta.

Piirros: Veronika Paschenko Tulkinnallinen rekonstruktio Ravattulan kirkon paikalle pystytetystä muistorististä tukirakenteineen keskiajalla.

Rakenne on tarkemmissa tutkimuksissa tulkittu keskiaikaisen ristin perustukseksi. Maaha on kirkon alkuperäisen alttarin paikalle kaivettu noin metrin syvyinen kuoppa, johon halkaisijaltaan noin 30–40 cm oleva puuristi on kivillä kiilattuna pystytetty. Lisäksi ristiä on maan päällä tukenut noin 1,75 metriä kertaa 1,5 metriä kokoinen kivistä ladottu jalusta. Tukikiveyksen perusteella risti on ollut noin kolmesta neljään metriä korkea.

Yksityiskohtaisempaa ulkoasua ei voida kuitenkaan päätellä, koska puun nopeasta lahoamista johtuen risti on uusittu samalle paikalle useaan otteeseen eri puulajeista.

Arkeobotanisti, FT Mia Lempiäinen-Avcin puulajianalyysien perusteella rakenteessa on käytetty ainakin mäntyä ja koivua. Risti on ajoitustutkimusten mukaan ensimmäisen kerran pystytetty paikalleen 1200-luvun loppupuolella pian kirkon hylkäämisen jälkeen, ja se on uusittu vielä ainakin 1500-luvun aikana.

– Arkeologinen havainto keskiajalta peräisin olevasta kookkaasta muistorististä on ainutlaatuinen Suomessa. Vastineita tavalle on muualta läntisestä Euroopasta, mutta siellä ristit tehtiin pääsääntöisesti kivestä. Ristin pystytys Ravattulaan jo 1200-luvulla kertoo katolisten tapojen nopeasta omaksumisesta Varsinais-Suomessa, kertoo Ruohonen.

Tutkimustulokset on julkaistu Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters ja Suomen Museo -lehdissä.