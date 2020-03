Marttiina Sairanen

Antti Hakanen naurahtaa, että monet mikrobidiagnostiikan menetelmistä pohjaavat 1800-luvun ideoihin. Nyt rinnalle on saatu 2000-luvun teknologiaan, jolla tulokset saadaan jopa minuuteissa. – Sillä ei muka olisi väliä, että näytteet vietäisiin sadan kilometrin päähän ja vastaus saataisiin päivien päästä. Se on 1900-luvun tasoa, so last season, Hakanen vertaa.