Tutkimus: Äidinmaidon sokerit voivat vaikuttaa lapsen painoon ja pituuteen

Tuoreen tutkimuksen mukan äidinmaidon sokeriyhdisteet ovat yhteydessä lapsen painoon ja pituuteen varhaislapsuudessa. Turun yliopiston ja San Diegon yliopiston tutkimuksen aineisto on kerätty osana Hyvän kasvun avaimet -tutkimusta, ja se on julkaistu The American Journal of Clinical Nutrition -lehdessä. Yhteensä tutkimuksessa oli mukana noin 800 äiti–vauva-paria, ja äidinmaitonäytteet kerättiin vauvojen ollessa noin kolmen kuukauden ikäisiä.

Oligosakkaridit ovat sokeriyhdisteitä, jotka ovat äidinmaidon kolmanneksi yleisin ainesosa. Yleisimmät ovat laktoosi ja rasva. Oligosakkarideja on löydetty noin 200 erilaista, ja ne muodostavat hyvin monimaisen joukon rakenteita. Lisäksi niiden määrä ja koostumus vaihtelevat äitien välillä ja imetyksen aikana. oligosakkaridipitoisuudet analysoitiin professori Lars Boden johtamassa laboratoriossa San Diegon yliopistossa Kaliforniassa.

Tutkittavana oli lisäksi kaksi oligosakkaridia eli 2'-fukosyylialaktoosi (2'FL) ja lakto-N-neo-tetraose (LNnT). Molempia on nykyään lisätty myös joihinkin kaupallisiin äidinmaidonkorvikkeisiin.

– Tutkimuksen perusteella äidinmaidon oligosakkaridikoostumus oli yhteydessä lapsen pituuteen ja painoon siten, että pidempien ja painavampien lasten äidinmaidon oligosakkaridikoostumuksen monimuotoisuus oli vähäisempää, siinä oli korkeampi 2'FL-pitoisuus ja matalampi LNnT-pitoisuus, toteaa tiedotteessa Hyvän kasvun avaimet -tutkimusta johtava dosentti Hanna Lagström Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineesta.

– Selvisi myös, että äidin raskautta edeltävä painoindeksi vaikutti maidon oligosakkaridikoostumukseen, kertoo Lagström.

Yhteistutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että rintamaidon oligosakkaridikoostumus voi osaltaan selittää äidin ylipainon, imetyksen ja lapsen ylipainoriskin välisiä yhteyksiä. Tulokset ovat myös yhdenmukaisia ja vahvistavat aiempien, pienempien tutkimusten tuloksia.

– Silti on suhtauduttava vielä varaukselle siihen, että äidinmaidon oligosakkaridikoostumus ja sen vaihtelut aiheuttaisivat yksinään eroja lasten kasvussa. Mikäli lisätutkimukset vahvistavat nämä havainnot, on mahdollista, että tietyt oligosakkaridit voivat tulevaisuudessa tarjota yhden hoitomahdollisuuden varhaislapsuuden kasvuongelmien ja lihavuuden hoitoon, sanoo Lagström.