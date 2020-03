Cannonballin vuokraisäntä on turkulainen kiinteistösijoittaja

Vast: Selityksen paikka

Nimimerkki vähemmän kysyy: "Miksi ? Mitä teet sillä tiedolla?"



Minulla on jo varattu vuosittainen aika sijoitusneuvojalle, käydään läpi perheen sijoitukset. Itse tulin aikoinaan erään kaupan jälkeen sijoittaneeksi rahoja paikkaan josta olen nyt radion pörssiohjelmissa kuullut että ehkä pohja ei ole aivan kestävä.

Eettinen sijoittaminen on nykyään muotia ja aion kysellä nyt muita vaihtoehtoja,



Ja nyt meillä on sitten tapaus että kieltämättä hyvin vaikutusvaltainen ihminen on ostanut kiinteistön, mutta ei ole halunnut kertoa mihin tarkoitukseen: "Turun Sanomat yritti jo kaupan yhteydessä udella käyttötarkoitusta, mutta Vaiste pysyi vaitonaisena."



Ja seuraavaksihan sitten saimme lukea että taloksi oli asettautunut Cannonball, joka luokitellaan järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Eiköhän tuossa jo ole tarpeeksi syitä olla utelias, eihän tuossa nyt kaikki mennyt ihan kuin Strömsössä.