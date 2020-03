Koronavirus perui ilmastokaupunkien julkistustilaisuuden Euroopan Parlamentissa

Euroopan Parlamentissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu ilmastokaupunkien julkistustilaisuus on peruttu koronaviruksen vuoksi. Kohti ilmastoneutraaleja kaupunkeja -tilaisuudessa EU:n kaupunginjohtajien ilmastositoumuksen allekirjoittaneiden kaupunkien (Covenant of Mayors) oli tarkoitus julkaista valinnat parhaiksi ilmastokaupungeiksi. Turku on yksi ehdolla olevista kaupungeista.

Koronaviruksen vuoksi on peruttu myös kaikki muut Euroopan Parlamentin tapahtuma seuraavan kolmen viikon ajan.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Euroopan Parlamentin keskiviikon tapahtumassa oli tarkoitus myös esitellä Euroopan Unionin Ilmastopaketti, joka on osa Unionin vihreän kehityksen ohjelmaa (EU Green Deal).

Lue myös: Turku on ehdolla Euroopan parhaaksi ilmastokaupungiksi 2020