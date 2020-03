Pippurinen kirjailija ja kustantaja – raisiolaisen Sinituuli Viljasen kirjan teemana on leikkikaverin saaminen

Jo lapsena tuolloin tamperelainen Sinituuli Viljanen oli aina kirjoittamassa.

– Kirjoittaminen on aina ollut tapa ilmaista itseäni, nykyisin Raisiossa asuva Viljanen kertoo.

Viljanen on kouluttautunut Tampereen yliopistossa filosofian maisteriksi pääaineena teatterin ja draaman tutkimus. Valmistumisensa jälkeen hän on saanut kaksi lasta, joita hän oli neljä vuotta hoitamassa kotona. Tuolloin heräsi into alkaa jälleen kirjoittaa.

– Ollessani lasteni kanssa hoitovapaalla aloin miettiä, mitä oikeasti haluaisin tehdä. Minulla oli jo pidemmän aikaa ollut haave lastenkirjan kirjoittamisesta ja julkaisemisesta. Silloin päätin, että yritän tavoitella tuota unelmaa oikeasti, sillä tiesin, että jos en nyt toteuttaisi unelmaani, en varmaan koskaan tekisi sitä. Eräänä päivänä tyttäreni kiukustui minulle, kun leikkasin hänen nakkinsa palasiksi, ja tuosta kiukusta syntyi ajatus Pippa Pippurista ja ensimmäisestä Pippa Pippuri -sadusta, Viljanen muistelee.

Viljanen tarjosi Pippa Pippuri -tarinaa kustantamoille sekä Ylelle, jossa sadusta innostuttiin heti. Pippa Pippuri pääsi Pikku Kakkosen Satuaarteisiin ja Yle Areenassa on nyt kuunneltavana viisi Pippa Pippurista kertovaa äänisatua.

E-kirjana Viljanen julkaisi Pippa Pippuri ja keltainen mekko -tarinan myös Iltasatu.org-nettisivustolla.

– Palaute niistä on ollut todella hyvää ja ihanaa, mistä sitten syntyikin hullu idea kirjojen kustantamisesta ja julkaisemisesta itse, ja nyt minulla on oma pienkustantamo, Pippurinen Kustannus, Viljanen kertoo.

Oman kustantamonsa kautta hän julkaisi ensimmäisen painetun kirjansa Pippa Pippuri ja keltainen mekko marraskuussa, minkä lisäksi hän on julkaissut kolme Pippa Pippuri -äänikirjaa.

Tahti on kova ja 7. maaliskuuta ilmestyy toinen painettu kirja Pippa Pippurista: Pippa Pippuri ja leikkikaveri.

Kirjan julkistamistilaisuus pidetään Perhekeskus Marakatissa.

– Koska kirjan teema on leikkikaverin saaminen, halusin toteuttaa julkkarit perhekahvilan hengessä, koko perheen leikkitreffeinä. Tarkoituksena on rento tapahtuma, jossa lapset voivat leikkiä ja aikuiset nähdä toisiaan, Viljanen kuvaa.

Viljanen kertoo, että työskentelee nyt unelmatyössään. Työpaikka löytyy tällä hetkellä oman keittiönpöydän äärestä ja työpäivät ovat vaihtelevia.

– Pippurinen Kustannus on tällä hetkellä yhden naisen yritys. Kirjoittamisen ja kuvittamisen lisäksi teen pienkustantamossani kaiken itse niin kirjojen kustantamisesta niiden taittoon kuin kirjojen markkinoinnista niiden myymiseen, Viljanen kertoo.

Pippa Pippurin tarinoita on jatkossa tarkoitus tuottaa entistä enemmän, mutta myöhemmin Viljanen suunnittelee ottavansa kustantamoonsa kustannettavaksi myös muiden kirjoittamia lastenkirjoja.

– Mielestäni lapsille lukeminen on todella tärkeää, sillä tarinoiden kautta lapset oppivat erilaisia asioita ja lukemisesta on paljon hyötyä lapsen kehitykselle. Olen omille lapsilleni lukenut vauvasta lähtien, ja luemme edelleen lasteni kanssa kirjoja joka päivä. Toivoisin, että lastenkirjallisuutta nostettaisiin entistä enemmän esille ja että vanhempia kannustettaisiin lukemaan lapsille enemmän. Tässä on myös yksi syy siihen, miksi itse aloin kirjoittaa lastenkirjoja, Viljanen kertoo.

Pippa Pippuri ja leikkikaveri -kirjan julkistamistilaisuus, Koko perheen leikkitreffit 7.3. Kello 10–13. Perhekeskus Marakatti, Sepänkatu 3, Turku.