Turun kaupunki esittäytyy kulttuurin, matkailun ja median vaikuttajille huomenna keskiviikkona Suomen suurlähetystössä Pariisissa. Vierailu järjestetään yhteistyössä Suomen Pariisin suurlähetystön, Turun musiikkijuhlien, Visit Turun, Business Finlandin sekä Suomalais-ranskalaisen kauppakamarin ja Ranskan instituutin kanssa. Vierailun tarkoituksena on vahvistaa kaupungin kansainvälistä toimintaa.

– Niin Pariisissa kuin muussakin kansainvälisessä työssä ja viestinnässä korostuu, kuinka Turussa tehdään voimakasta yhteistyötä kaupungin, kulttuurialan, yritysten, korkeakoulujen, ja muiden toimijoiden kanssa koko alueen hyväksi. Tämä on Turun vahvuus, sanoo Turun viestintäjohtaja Saara Malila tiedotteessa.

Turkua esitellään Pariisissa Suomen kulttuurin kehtona, maailman kauneimman saariston pääkaupunkina sekä koko Suomen tämän hetkisen voimakkaan taloudellisen kasvun veturina. Tilaisuudessa esiintyvät Ranskan arvostetuimpiin filosofeihin kuuluva Michel Onfray ja säveltäjä Eric Tanguy. Keskustelun jälkeen järjestetään konsertti, jossa kuullaan muun muassa Eric Tanguyn sävellys Onfrayn sanoihin sekä Saariahon, Debussyn ja Sibeliuksen musiikkia.

– Turun musiikkijuhlat haluaa nostaa Turkua kulttuurimatkailukohteena yhdessä Visit Turun kanssa, ja tämä tapahtuma on yksi konkreettinen toimenpide siinä työssä. Olemme Visit Turun, Visit Finlandin ja Business Finlandin kanssa identifioineet ne alueet, joissa on lyhyelläkin aikavälillä Turkuun suuntautuvan kasvun potentiaalia ja Ranska kuuluu niihin. Turku kiinnostaa tällä hetkellä ja kulttuurimatkailun vahvistaminen on myös hallitusohjelmassa, joten tämä on otollinen aika tälle työlle, sanoo Turun musiikkijuhlasäätiön toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.

Sama tilaisuus järjestetään myös Turussa osana Turun yliopiston 100-vuotisjuhlaa. Michel Onfray ja Eric Tanguy esiintyvät Turun kauppakorkeakoululla tulevana perjantaina kello 17. Turussa Onfray keskustelee ranskaksi ystävänsä, säveltäjä Eric Tanguyn kanssa musiikin ja filosofian suhteesta ja roolista yhteiskunnassa.

Kuten Pariisin tilaisuudessa, keskustelua seuraa Saariahon, Debussyn ja Sibeliuksen musiikkia sisältävä konsertti, jossa esiintyjinä ovat mezzosopraano Elli Vallinoja, viulisti Antti Tikkanen, sellisti Senja Rummukainen ja pianisti Suzana Bartal.

Keskusteluun ja konserttiin on molempiin vapaa pääsy, mutta ennakkoilmoittautuminen on toivottavaa. Lisätietoja Turun tilaisuudesta ja ilmoittautuminen löytyy Turun musiikkijuhlien verkkosivuilta.