Turun kaupunki muistuttaa oikeaoppisesta käsienpesusta

Turun kaupunki kertoo varautuneensa mahdollisiin koronavirustartuntoihin yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Kaupungin verkkosivuilta löytyy päivittyviä tietoja koronaviruksesta sekä ohjeita miten tulee toimia jos epäilee saaneensa tartunnan.

– Kuten muitakin hengitystieinfektioita, koronavirustartuntoja ehkäistään hyvällä käsihygienialla ja sillä, että sairaana ei mennä töihin, päiväkotiin eikä kouluun. Meillä on henkilökunnalle toimintaohjeet olemassa, mikäli potilas epäilee koronavirustartuntaa, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo kaupungin tiedotteessa.

Paras keino tartuntojen ehkäisyyn on kunnollinen käsienpesu. Muun muassa koululaisia ja opiskelijoita on kouluissa viime viikkoina ahkerasti muistutettu käsihygieniasta sekä oikeaoppisesta yskimistekniikasta. Myös oppilaiden huoltajia on Wilman kautta muistutettu huolehtimaan lastensa käsien pesusta kotiin tullessa, ennen ruuanlaittoon osallistumista sekä vessakäyntien jälkeen. Oikea tapa yskiä ja aivastaa on suojata suu ja nenä kertakäyttönenäliinalla. Nenäliinan puuttuessa tulee yskiä tai aivastaa puseron hihan yläosaan, ei käsiin. Käytetty nenäliina tulee laittaa välittömästi roskiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut videon oikeaoppisesta käsienpesusta.