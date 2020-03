Kadunrakennustyö haittaa liikennettä Itäisellä Rantakadulla, Merimiehenkadun risteyksen kohdalla, tiistaina ja keskiviikkona. Paikalla on suljettu ja kavennettu ajokaistoja. Kevyen liikenteen väylä joen puolelta, sekä suojatie työmaan kohdalta, ovat myös suljettu. Töistä on haittaa Telakkarannan suuntaan ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.