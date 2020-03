Elokuvapäivä tarjoaa torstaina Turussa useita elokuvaelämyksiä ilmaiseksi

Torstaina 5.3. turkulaisia hemmotellaan taas kymmenillä yhteistyökumppanien tarjoamilla elokuvanäytöksillä. Elokuvapäivä muuttaa koko kaupungin suureksi elokuvanäyttämöksi. Elokuvanäytökset levittäytyvät kauppakeskuksiin ja kirjastoihin, mutta myös Tuomiokirkkoon. Tuomiokirkossa esitetään Charlie Chaplinin klassikkoelokuva Diktaattori (1940)

Jo perinteeksi muodostuneen Elokuvapäivän ideana on tarjota elokuvan ystäville ainutlaatuisia elokuvakokemuksia uusissa paikoissa. Katsojat pääsevät nauttimaan päivän aikana lukuisista maksuttomista elokuvanäytöksistä eri paikoissa. Ensimmäiset näytökset alkavat jo aamuyhdeksältä ja ohjelma jatkuu iltaan saakka. Monissa näytöksissä on mukana myös elokuviin sopivaa oheisohjelmaa, kuten leffaherkkuja ja tekijävieraita.

– Kaikki Elokuvapäivän näytökset ovat yhteistyökumppaneiden tarjoamia ja siten katsojille maksuttomia, eli pääsylippuja näytöksiin ei tarvita. Suurimpaan osaan näytöksistä paikat täytetään saapumisjärjestyksessä, mutta joihinkin tulee ilmoittautua etukäteen, kertoo tapahtuman tuottaja Ella Metsälä.

Tämän kevään Elokuvapäivänä päästään elokuvien katselemisen lisäksi sukeltamaan myös elokuvien tekemisen maailmaan. Hansakorttelissa järjestetään Elokuvapaneelikeskustelu, jossa päästään kuulemaan kovan luokan ammattilaisilta elokuva-alasta. Elokuvakomissaari Teija Raninen jututtaa muun muassa yhtä Suomen menestyneimmistä elokuvatuottajista, Markus Seliniä sekä käsikirjoittaja & dramaturgi Satu Rasilaa siitä, millaista elokuvien parissa työskenteleminen on. Paneelikeskustelu on osa uudistuneen Hansakorttelin avajaisjuhlaviikon ohjelmaa ja sen tarjoavat Hansakortteli & Leipomo Rosten.

Elokuvapäivän pääjärjestäjä Scene (virallisesti Elokuvakaupunki Turku ry) on Turun kaupungin, Turun Ammattikorkeakoulun ja Linnateatteriyhdistyksen perustama yhdistys, joka kokoaa yhteen kaiken elokuvaan liittyvän Turun seudulla. Scene on järjestänyt Elokuvapäivää vuodesta 2015 alkaen kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Elokuvapäivä on valloittanut niin katsojien kuin näytöksiä järjestävien yritysten sydämet. Tänäkin keväänä yleisölle maksuttomia elokuvanäytöksiä järjestetään yli kaksikymmentä.

Koko ohjelma ja näytöskohtaiset tiedot pääsee katsomaan tapahtuman verkkosivuilta.