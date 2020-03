Lounaspaikka: Aina puolet vegaanisena

Jos seurueessa on eri ruokavalioita noudattavia ihmisiä, ravintola valitaan yleensä sen perusteella, että esimerkiksi kasvissyöjillekin löytyisi syötävää.

– Niinpä meillä on aina puolet listasta kasvisruokaa, siitä nimi 50/50 Bistro, kehitysjohtaja Viljam Haarala kertoo.

50/50 Bistro toimi viime kesästä saakka pienemmässä kioskityyppisessä rakennuksessa Littoisissa, josta se muutti hiljattain, ja avautui helmikuun alussa uudessa tilassa Littoisten Verkatehtaan ja urheilukentän liepeillä.

50/50 Bistron yrittäjä Tommi Hirvonen kertoo, että unelma omasta ravintolasta oli kytenyt mielessä jo jonkin aikaa. Siihen, että hän alun perin lähti ravintola-alalle oli suurena vaikuttimena hänen isoäitinsä.

– Isoäitini on ollut Kultarannassa kokkina ja tehnyt ruokaa Ahtisaarelle, Hirvonen kertoo.

Hirvonen ehti olla useassa ravintolassa eri tehtävissä ennen kuin viime kesänä avasi oman ravintolansa Littoisiin.

– Siinä pienemmässä tilassa halusimme ensin kokeilla, miten homma lähtee pyörimään ja kun kaikki meni hyvin, ja tämä tila vapautui, päätimme muuttaa tähän, Hirvonen kertoo.

Uudessa tilassa on nyt 24 asiakaspaikkaa ja kesällä ruokailemaan pääsee vielä terassille.

Laajennushaaveet eivät kuitenkaan loppuneet tähän, sillä suunnitteilla on jo uusia ravintoloita. Yhteisinä arvoina ravintoloissa tulee olemaan hävikkiruuan torjuminen ja vastuullisuus.

– Seuraavaksi avaamme ravintolan ja kaupan nyt keväällä Satavan vanhassa kyläkaupassa, Haarala paljastaa.

Marttiina Sairanen 50/50 Bistro avatui helmikuun alussa Littoisten urheilukentän liepeille.

Helmikuussa avautunut 50/50 Bistro on paitsi iltaravintola, siellä on kokeilussa myös lounas.

– Katsomme nyt, että onko lounaalla kysyntää, Haarala ja Hirvonen kertovat.

Päivittäin on tarjolla yksi lounasvaihtoehto, josta saatavilla on myös kasvisversio. Lounas tarjoillaan annoksittain ja lisäksi lounaaseen kuuluu salaattipöytä sekä kahvi tai tee.

– Tarkoituksemme on, että kympin lounaaseen saisi mahdollisimman paljon rahalleen vastinetta, Hirvonen sanoo.

Marttiina Sairanen Lounas tarjoillaan annoksittain pöytään.

Lounasaikaan ruuan saa toki tilata myös listalta, ja moni valitseekin ruuakseen kotitekoisen hampurilaisen.

Haastattelupäivänä lounaaksi oli currykalaa riisillä, minkä lisäksi maistelimme hampurilaisannosta. Leivitetty kala oli rapeaa ja aasialaiset mausteet antoivat vaalealle kalalle sopivasti makua. Hampurilainen oli mehevä ja pihvin lisäksi makua antoivat pekoni sekä aurajuusto.

Marttiina Sairanen Lounasaikaan ruuan saa tilata myös listalta. Moni valitsee ruuakseen kotitekoisen hampurilaisen.

Haarala ja Hirvonen kertovat, että uusi ravintola on otettu Littoisissa ilolla vastaan.

– Littoisissa on sellainen vahva kotiseutuylpeys ja täällä on oma yhteisönsä. He tulivatkin avajaisissa tuomaan meille skumppaa ja toivottivat meidät tervetulleiksi, Haarala kertoo.

Myös ravintolan keittiömestari Aleksi Hagner ja ravintolapäällikkö Leena Hillukkala asuvat itse Littoisissa.

– Ja kesätyöntekijöiksi olemme palkkaamassa paikallisia nuoria. On hienoa olla kehittämässä osaltamme tällaisen yhteisön palveluita, Hirvonen toteaa.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.

Marttiina Sairanen Joka päivä on saatavilla myös kasvislounasta.

Juttua korjattu: Siihen, että Tommi Hirvonen alun perin lähti ravintola-alalle oli suurena vaikuttimena hänen isoäitinsä eikä isoisänsä, kuten jutussa alun perin mainittiin.