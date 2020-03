Saaristomeren tila huolettaa – Symbiosis-veistos saa lisää lahjoituslaattoja

Taiteilija Stefan Lindforsin Symbiosis-teos on kerännyt varoja Saaristomeren suojeluun jo vuodesta 2014. Kalaa, lintua ja merta kuvaavan patsaan on Lindforsin mukaan tarkoitus herättää ihmiset yhteistyöhön meriluonnon kanssa. Tämän viikon perjantaina Symbiosis-patsaaseen kiinnitetään lähes sata uutta lahjoituslaattaa. Taitelija Stefan Lindfors hitsaa laattoja Symbiosikseen pe 6.3. klo 12 alkaen Forum Marinumin edustalla.

– Meillä on ihan lähellä ainutlaatuisen kaunis Saaristomeri, maailmanluokan aarre. Symbiosis merkitsee yhteiseloa ja keskinäistä vuorovaikutusta ja on minun lahjoituspanokseni Saaristomeren suojeluun ja kunnianosoitus lapsuuden ja nuoruuden kotikaupungilleni Turulle. On hienoa ja tärkeää että Symbiosis saa lisää nimilaattapintaa lahjoitusten muodossa, ja pääsen taas Turkuun hitsaamaan teokseen lisää tukea meidän Saaristomerellemme, sanoo Stefan Lindfors.

Symbiosis-ympäristötaideteokseen mahtuu yhteensä noin 3500 laattaa ja tavoitteena onkin koota yli 250 000 euroa merensuojeluhankkeisiin.Nimensä teoksen pintaan kiinnitettyihin laattoihin on hankkinut jo yli tuhat yksityishenkilöä, yritystä tai yhteisöä. Lahjoitustuotot kerää Saaristomeren Suojelurahasto ja ohjaa ne konkreettisiin vesiensuojeluhankeisiin Saaristomerellä ja sen valuma-alueella.

– Kun meressä ei voi uida ja levälautat ympäröivät veneet ja rannat, voidaanko puhua vetovoimaisesta matkailukohteesta ja asuinympäristöstä, kysyy Saaristomeren Suojelurahaston koordinaattori Annukka Toivonen.

Varsinais- Suomen ELY -keskuksen mukaan Saaristomeren vesien ekologinen tila onkin valtaosaltaan luokiteltu tyydyttävään luokkaan, eikä Saaristomerellä ole enää lainkaan hyvään tilaan luokiteltuja vesimuodostumia. Itämeren suojelukomission (HELCOM) mukaan hälyttävää on, että Saaristomeren fosforikuormitus on pysynyt ennallaan 25 vuotta, kun samaan aikaan Suomenlahdella päästöt ovat pienentyneet 56% ja Itämerellä 25%