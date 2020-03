Lounais-Suomen poliisi on tutkinut vuosina 2011-2014 tapahtuneita kuolemantapauksia turkulaisessa yksityisessä saattohoitoon erikoistuneessa kotisairaalassa. Yrityksessä työskennellyttä sairaanhoitajaa epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä kavalluksesta, törkeästä petoksesta, useista törkeistä väärennöksistä sekä huumausainerikoksista. Lisäksi yrityksessä työskennellyttä lääkäriä epäillään osallisuudesta rikoksiin.

Poliisin kaksi vuotta kestäneessä esitutkinnassa on keskitytty sairaanhoitajan epäiltyihin laiminlyönteihin, joiden epäillään vaarantaneen saattohoitopotilaiden terveyden, mahdollisesti myös hengen. Hoitajan muun muassa epäillään lääkinneen potilaita virheellisesti ja väärentäneen lääkärin allekirjoituksia resepteihin. Lisäksi potilaiden potilaskertomuksissa ja kuolintodistuksissa on todettu epäselvyyksiä ja selkeitä puutteita.

Kotisairaalayrittäjien lisäksi asiassa on rikoksesta epäiltyinä kuusi Turun kaupungin virkamiestä koskien valvontavastuun laiminlyöntiä.​ Poliisin mukaan kyse on Turun kaupungin kilpailutuksella hankkimasta palveluntarjoajasta, jolle kaupunki siirsi noin 185 potilaan hoitovastuun.

Yksityinen kotisairaala Luotsi Oy voitti kaupungin järjestämän kilpailutuksen vuonna 2010 kotisaattohoidon järjestämisen vuosina 2011–2014.

Kaupungin nelivuotinen ostopalvelusopimus yksityisen kotisairaalan kanssa päättyi vuoden 2014 lopussa. Turun kaupungin epäillään laiminlyöneen yrityksen toimintaa koskeva valvontavastuu, joka ulottuu myös yksityiseltä sektorilta hankittuihin sairaanhoitopalveluihin.

Kuudesta kaupungin epäiltynä olevista virkamiehestä kolme toimii edelleen virassa. Virkamiehiin kohdistuvat rikokset olisivat vanhentuneet viime vuoden lopussa, mutta syyttäjä haki syytteen nostamiselle jatkoaikaa ja syyteoikeutta jatkettiin vuodella.

Lain mukaan vain lääkäri voi todeta ihmisen kuolleeksi. Poliisin tutkinnassa selvisi, että yksityisen palveluntarjoajan hoidossa olleista potilaista arviolta 100–120:aa ei ole säädetyn mukaisesti todettu kuolleeksi lääkärin toimesta. Tutkinnassa on ilmennyt, että suurin osa näistä tapauksista on tapahtunut epäilynä olevan sairaanhoitajan työvuoron aikana. Turun kaupungin ja yrityksen välisessä sopimuksessa on sovittu, että vastuu potilaan kuoleman toteamisesta kuuluu yrityksen vastuulääkärille. Esitutkinnassa tämä on tuonut esille, että oli luullut jonkun muun toteavan kuoleman.

Salassapitosäännösten johdosta poliisi on tässä tutkinnassa saanut haltuunsa vain kolmea potilasta koskevat potilastiedot, joten on mahdollista, että vastaavia tapauksia on lisää, sillä vainajien omaiset eivät nyt tutkituissa tapauksissa ole osanneet epäillä hoidossa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja laiminlyöntejä.

Poliisi pyytääkin, että mikäli omaisesi on vuosina 2011–2014 siirretty Turun kaupungin hankkiman ostopalvelun kautta yksityiselle palveluntarjoajalle kotisaattohoitoon ja haluat poliisin selvittävän asiaa, ottamaan yhteyttä sähköpostilla: vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Poliisi luovuttaa lähiaikoina noin 500-sivuisen esitutkinta-aineiston syyttäjälle. Asia on nyt edennyt loppulausuntomenettelyyn. Aineisto kattaa yhteensä 23 eri rikosta.

Turun kaupunki tiedottaa selvittäneensä asiaa yhteistyössä poliisin kanssa. Kaupunki on käynnistänyt kokonaisuudesta sisäisen tarkastuksen. Kaupunki korostaa, että tällä hetkellä Turku ei osta kotisaattohoitopalvelua miltään toimijalta, vaan kaupunki järjestää palvelun omana toimintana.

Lisätty klo 11.02 tieto kaupungin aloittamasta sisäisestä tarkastuksesta