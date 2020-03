Laivorannasta torin sulanapidosta päätettiin ilman oikeaa tietoa– vaatii kaupunginhallitukselta selvitystä

Leena Korja-Kaskimäki

Turun kaupunginhallituksen jäsen, varavaltuutettu Jarmo Laivoranta (kesk) väittää, että Turun kauppatorin sulapitojärjestelmästä päätettiin ilman että päättäjillä olisi ollut riittävästi oikeaa tietoa. Laivoranta tekee asiasta tänään kaupunginhallitukselle selvityspyynnön. Laivorannan mukaan muun muassa kaupunginhallituksen esityslistalta asioista sai eri käsityksen kuin mitä Tori Energian ja Turun väliseen sopimukseen on kirjattu.

Turun valtuusto päätti sulanapitojärjestelmästä viikko sitten maanantaina. Tori pidetään sulana aurinkoenergialla, jota ostetaan Tori Energia Oy:ltä. Ennen kuin aurinkoenergiaa saadaan riittävästi kerätyksi, pinta pidetään sulana kaukolämmön paluulämmöllä.

Laivoranta keräsi kokoon valtuutetut, jotka vaativat kaupunginhallituksen tammikuisen päätöksen sulanapidosta valtuustoon käsiin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Esittelijällä on vastuu, että päätöksentekijällä on oikeat ja riittävät tiedot päätöstä tehtäessä. Pahinta on se, että annettu tieto on ollut osin virheellistä ja päätöksenteon kannalta oleellinen kustannusten erittely saatiin vasta hallituksen tekemän päätöksen jälkeen. Sen puuttuminen on antanut mahdollisuuden tehdä kustannusvertailuja, jotka ovat tukeneet esittelijän esitystä, Laivoranta huomauttaa.

Sulanapitojärjestelmän esittelijänä oli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen (sd).

Laivoranta pyytää kaupunginhallitukselta, että asian selvittää sisäinen tarkastus. Tämän jälkeen pitää kaupunginhallitukselle antaa selvitys, miksi toimittiin kuten toimittiin ja mihin toimiin se antaa aihetta.