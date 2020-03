Turun demarit raitsikan takana– "Varissuon mukanaololla puututaan alueelliseen eriarvoistumiseen"

Leena Korja-Kaskimäki

Turun valtuuston Sdp:n ryhmä on asettunut tukemaan tänään kaupunginhallitukselle esitettävää raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteuttamissuunnitelmaa. Ryhmä päätti kannastaan kokouksessaan sunnuntaina.

Valtuustoryhmästä nyt esitettävät linjat Varissuo–Tiedepuisto–kauppatori ja kauppatori–Matkakeskus–Linnakaupunki–satama ovat kannatettavia.

– Nyt esitetyt linjat kytkevät yhteen kaikki ne alueet, joiden kehittyminen on koko Turun tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Raitiotien merkitys on suuri niin keskustan viihtyisyyden ja toimivuuden kuin kasvavien kaupunginosien kehittymisen kannalta. Samalla hankkeessa on sosiaalinen ulottuvuus, kun Varissuo integroidaan tiivisti osaksi kaupunkia ja näin puututaan osaltaan alueelliseen eriarvoistumiseen, ryhmä toteaa.

Valtuustoryhmä korostaa näkee myös, että nyt tehtävä linjaus voi myöhemmin tukea myös Pansio-Perno –alueiden kehittymistä.

Ryhmä muistuttaa myös Turun ilmastotavoitteista, joiden saavuttamisen kannalta raitsikka on tärkeä.

– Ihmisiä on houkuteltava yhä enemmän joukkoliikenteen käyttäjiksi ja tutkitusti houkuttelevin vaihtoehto on raitiotie. Samalla tulee huolehtia siitä, että merkittävä osa väestönkasvusta kohdennetaan raitiotien varrelle.

Sdp:n mukaan on tärkeää, että kaupungistumisen kiihtyessä Turku pärjää kilpailussa muiden suurten kaupunkien kanssa. Siksi Turusta on pyrittävä kehittämään yhä kiinnostavampaa ja toimivampaa uusien asukkaiden, yritysten sekä investointien houkuttelemiseksi. Raitiotiellä on keskeinen merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa.