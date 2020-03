Kaarinalainen Reetta Viinanen on vuoden Yes-kummi

Kaarinalainen yrittäjä sekä viestintä- ja voimavaravalmentaja Reetta Viinanen on vuoden Yes-kummi. Yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto palkitsee vuosittain yrittäjän tai työelämän asiantuntijan, joka on toiminut vapaaehtoisena kummina kouluyhteistyössä.

Viinanen perusti Rohkeushyppy-yrityksensä vuonna 2017 ja seuraavana vuonna hän ryhtyi Yes-kummiksi.

– Reetta Viinanen on aina lähtenyt innokkaasti ja ennakkoluulottomasti mukaan, kun häntä on pyydetty kouluyhteistyöhön. Hän osaa puhua työelämästä ja tulevaisuudesta rohkaisevasti ja kannustavasti, ja näyttää upeaa esimerkkiä nuorille omalla yrittäjätarinallaan. Reetta on osallistunut myös opettajankoulutuksiimme ja näin edistänyt myös opettajien yrittäjyys- ja työelämäosaamista, Yes Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio perustelee valintaa.

Viinanen uskoo, että yrittäjämäinen työnteko ja yrittäjämäiset ominaisuudet ovat jokaiselle tärkeitä taitoja, vaikka ei päätyisikään itse yrittäjäksi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Itse puhun nuorille rohkeudesta, sillä monesti meitä ihmisiä jarruttaa ajatukset, kuten ”en pysty, en osaa, en uskalla kokeilla”. Korostan myös, että elämä ei useinkaan mene niin, että nuorena päättää mitä tahtoo isona tehdä ja sitten se tapahtuu. Asiat muuttuvat matkan varrella, ja tärkeintä on, että pääsee tutkimaan ja kokeilemaan eri vaihtoehtoja, Viinanen kertoo.

Viinanen palkittiin maanantaina Turussa. Yes-kummi -tunnustus myönnetään henkilölle, joka omaa myönteisen ja aktiivisen asenteen yrittäjyyskasvatukseen, edistää koulu-yritysyhteistyötä ja opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämätietoutta sekä lisää kokemuksellaan ja esimerkillään nuorten yrittäjyys- ja työelämätuntemusta.