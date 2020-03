Humppilassa ajotie on suljettu onnettomuuden vuoksi

Humppilassa, Porintiellä, on sattunut liikenneonnettomuus sunnuntai-iltapäivällä noin kolmen aikaan. Tarkempi paikka on Venäjänkankaan liittymässä. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä ja henkilöautoliikenteelle on käytössä kiertotie.