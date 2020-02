Eero Karisalmi

Perjantaina pelastuslaitos sai hälytyksen iltapäivällä puoli viiden aikaan Järveläntielle. Littoistenjärvellä oli kulkemassa seurue, jonka jäsenistä yksi vajosi jäihin. Hänet saatiin ylös ulkopuolisten toimesta ja ensihoito tarkasti potilaan

– Aurinkoinen ja pikkupakkasen purema keli on houkutellut ihmisiä sankoin joukoin liikkeelle, mutta jäille ei ole menemistä, muistuttaa päivystävä palomestari Miikka Toivonen.

Littoistenjärveä koristaa ohut jääkansi, joka on saanut päälleen useita uskaliaita kulkijoita.

– Jopa retkiluistelijoita on jäällä nähty, mutta ei tällainen parin päivän pakkasjakso kestävää jäätä rakenna, kertoo Toivonen.

Pelastuslaitos varoittaa menemästä jäälle ja pysymään rannalla, koska jää ei ole kantavaa.

Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta kerrotaan, että vaihteleva jäätilanne eri puolella Suomea on ollut osasyynä tavanomaista suurempaan hukkuneiden määrään. Kahdeksan ihmistä on hukkunut tammikuussa. Helmikuussa on uutisoitu useasta läheltä piti -tilanteesta ja hukkumisista jäihin vajoamisen seurauksena. Jäälle tulee aina lähteä ajatuksella, että jää voi tutuissakin paikoissa pettää.

Jäätilannetta ei näe kalenterista. Jään vahvuus saattaa vaihdella paljon lyhyelläkin matkalla, esimerkiksi virtauksista tai pohjan laadusta johtuen. Siksi on varmistettava, että jää on tarpeeksi vahvaa koko sillä alueella, missä aiotaan liikkua. Maan etelä- ja keskiosassa jäät ovat edelleen keskimääräistä heikompia ja jokijäät jopa erittäin heikkoja. Myös merillä jäät ovat selvästi ajankohdan keskiarvoa ohuempia.

Halkeamat heikentävät jään kantavuutta, vaikka ne eivät ulottuisikaan jään läpi. Erityisesti varottavia paikkoja jäällä ovat veden virtauksen vuoksi joet, järvien kapeikot, karikot, niemenkärjet, jokien ja purojen suistot, kaislikot, laivaväylät, sillat ja laiturit. Teräsjäätä tulee olla vähintään 5 cm ja mielellään 10 cm, jotta se kestää aikuisen. Moottorikelkka ja mönkijä vaativat vähintään 15 cm paksuisen jääkannen ja autoilla tulee liikkua ainoastaan merkityillä jääteillä.