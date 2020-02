Viinamäen päiväkoti käyttöön maanantaina

Kolmeen eri paikkaan hajautetut Viinamäen päiväkodin lapset ja henkilökunta pääsevät uusiin tiloihin maanantaina. Rakennus on noussut samalle tontille, missä sijaitsi vanha, uuden tieltä purettu päiväkoti.

Päiväkodin väki on ollut väistötiloissa viime vuoden elokuusta lähtien.

Uudessa päiväkodissa on tilat noin 200 lapselle ja 40 työntekijälle. Päiväkodin ulkoryhmätoiminta jatkuu myös uusissa tiloissa. Ryhmä toimii omalla aidatulla piha-alueella. Toimintaa tukemaan on rakennettu erillinen huoltorakennus wc-tiloineen. Ulkoryhmän käytössä on myös kota.

Päiväkodinjohtaja Susanne Päkkilä on ollut uudishankkeessa mukana alusta asti.

– Viinamäen päiväkoti on luontopainotteinen päiväkoti ja tämä on pyritty huomioimaan myös päiväkodin kalustuksessa ja sisustuksessa. Henkilökunta ja lapset odottavat innokkaina pääsyä uusiin tiloihin, Päkkilä kertoo.

Hankkeen kustannusarvio oli vajaat seitsemän miljoonaa, ja sen urakoi Lehto Tilat Oy.