Nuorisovaltuusto jakaa kymppitonnin nuorten hankkeille

Turun nuorisovaltuuston jakaman 10 000 hankerahan saajat selviävät ensi keskiviikkona. Rahoituksesta kilpailee 11 nuorten hankeideaa, joista yhdelle voidaan myöntää enintään 2 000 euroa. Rahoitusta saavat hankkeet toteutetaan kuluvan vuoden aikana.

Hankerahaa ovat hakeneet seuraavat hankkeet:

Elokuvaprojekti / Yli-Maarian yläkoulu

Haetaan 500 €

"Ostaisimme hankerahalla lisenssin elokuvaan, jonka katsoisimme koulussamme yhdessä koko yläkoulun kanssa. Elokuva äänestetään koko yläkoulun kesken. Meillä on 272 yläkoulun oppilasta. Tavoitteenamme olisi lisätä yhteisöllisyyttä ja järjestää mukava yhteinen tapahtuma lukukauden lopuksi. Haluamme lisätä alueiden välistä tasa-arvoa, kun Pohjois-Turusta on matkaa Turun keskustaan. Haemme hankerahaa yhteensä 500 euroa. Tästä rahasummasta elokuvalisenssiin kuluisi 231,25e ja leffaherkkujen osuus 268,75e (noin. 1e/oppilas). Tapahtuman tarkoitus on edistää pohjoisen alueen nuorten yhteenkuuluvuutta sekä rikkoa rajoja Moision, Jäkärlän ja Paattisten alueiden nuorten kesken entisestään."

Hyväntekeväisyysgaala / Turun klassillisen lukion opiskelijakunta

Haetaan 2000 €

Kaveri tutuksi Hesassa / Katariinan koulu 9. luokat

Haetaan 1700 €

"Tekisimme 9-luokkien kesken yhden päivän Helsinkiin. Matkan tekisimme siksi, että Katariinan pääkoulun ja Urheilupuiston toimipisteen 9-luokan oppilaat tutustuisivat. Monen koulumme oppilaan ystävä- ja kokemuspiiri on rajallinen, koulun ulkopuolella heidän arkensa voi olla haasteellinen. Oppilaat ovat erittäin motivoituneet retkelle ja osallistuvat aktiivisesti suunnitteluun. Valmistautuminen retkelle, sen toteuttaminen ja yhteisöllinen toiminta valmentaa oppilaita siirtymään uusin ympyröihin toiselle asteelle, monelle se on todella iso kynnys. Onnistumisen kokeminen on tärkeä tulevaisuuden kannalta."

Kestävä talous -puhekierros Turun lukioissa / oma kaveriporukka ja Bios-tutkimusyksikkö

Haetaan 2000 €

"Projektin ideana on pitää lukion oppitunnin (75min) mittainen esittely kestävästä taloudesta ja sen periaatteista. Kestävä talous tarjoaa ratkaisukeinoja ilmastonmuutokseen ja muihin ympäristökriiseihin. Mielestämme lukioissa, esimerkiksi yhteiskuntaopin taloustiedon kurssilla, ei puhuta taloudesta ympäristön kannalta riittävästi. Taloustiedon kurssi on pakollinen kaikille lukiolaisille, jolloin projekti antaa hyödyllistä lisätietoa kaikille lukiolaisille. Esitelmän pitää Bios-tutkimuskeskuksen alan tutkija. Lopuksi opiskelijoille on varattu aikaa kysymyksiin ja tutkijan vastauksiin."

Luonnontiederetki / Topeliuksen koulu Luonnontieteiden valinnaisaineryhmät

Haetaan 1100 €

"Topeliuksen koulun luonnontieteiden valinnaisaineryhmien (tutkiva tiede 8.lk ja kemian laborointikurssi 9.lk) retki Heurekaan ja Fazer Experience vierailukeskukseen. Bussimatkalla Vantaalle nuorten ideoimaa ohjelmaa (tehtäviä ja pieniä kilpailuja). Heurekassa: näyttelyitä ja planetaarioelokuva. Fazerilla näyttelykierros (elintarvikekemia). Paluumatkalla Turkuun mahdollisesti lisää nuorten ideoimaa ohjelmaa. Retkellä vahvistetaan kiinnostusta luonnontieteisiin, vahvistetaan ystävyyssuhteita ja edistetään yhteisöllisyyttä."

Nuorissa on tulevaisuus! / Spesian erityisammattiopiston opiskelijakunnan hallitus

Haetaan 2000 €

"Haluamme oppia erilaisuutta ja sosiaalisuutta ja siksi menisimme tutustumaan muihin opiskelijoihin pääkaupunkiseudun erityisammattiopistoon. Haluamme tutustua heidän opiskeluunsa ja vaihtaa kuulumisia hyvistä opiskeluvinkeistä muiden opiskelijoiden kanssa. Haluaisimme myös palkita itsemme, koska olemme tehneet ison työn Spesian muiden opiskelijoiden hyväksi. Olemme järjestäneet monia hyvinvointitapahtumia koko koululle emmekä pääse aina itse osallistumaan, koska olemme järjestäjinä. Palkintomme olisi iltapäivä Linnanmäellä."

The Amazing Race / Puolalan koulu

Haetaan 2000 €

"Koulun oppilaskunta ja tukioppilaat yrittivät kehittää korvaavaa tapahtumaa vuotuisen liikuntapäivän peruuntumisen takia. Yritimme keksiä monipuolista tekemistä kaikille koulun oppilaille. Tapahtuma toteutettaisiin Ruissalossa. Tapahtuma toteutettaisiin Amazing Race- tyylisesti, eli oppilaat kulkevat ryhmissä vihjeiden ja kartan avulla tehtäviä tehden. Tehtävät eivät liittyisi kouluaineisiin, joten koulumenestys ei vaikuta kisaan. Haluamme hankerahan juuri siksi, että oppilaat saavat uusia kokemuksia, joita eivät ole kokeneet ennen."​

Tubettaja Peltolaan / Turun ammatti-instituutti Peltolan koulutalon opiskelijakunta

Haetaan 1200 €

"Oppilas- ja opiskelijalaissa korostetaan yhteisöllisen työn merkitystä oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ennaltaehkäisevänä toimintana. Peltolan opiskelijakunta järjestää yhteistyössä opiskeluhyvinvointityöryhmän kanssa vuosittain useita useimmiten liikuntaan liittyviä tapahtumia Peltolassa. Nyt kuitenkin haluaisimme järjestää jotain uutta. Ajatuksena on syksyllä 2020 tarjota 2. vuoden opiskelijoille mahdollisuuden saada kuulla nuorten keskuudessa suosituksi tulleiden tubettajien ajatuksia. Hankkeemme on vasta alkuvaiheessa ja hiotuu kevään aikana, kun opiskelijakunta tapaa Peltolan johtoa. Ideana on rakentaa toimintapäivä tubettajan esiintymisen ympärille."

Ykkösten illallinen / Kerttulin lukion opiskelijakunnan hallitus

Haetaan 2000 €

"Järjestämme koulumme ykkösille oman illallisen. Kakkos- ja kolmosvuotisille on olemassa omat juhlapäivät, mutta ykkösille ei ole mitään. Tapahtumassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat nauttivat yhteisen illallisen ja tutustuvat toisiinsa. Illallisen yhteyteen ajattelimme bändiä ja stand-up koomikkoa. Illallisen tarkoituksena on parantaa koko vuosikurssin ryhmähenkeä."

YouTubettajat Pessi & Daniel Erätauko-keskustelussa Kauko Röyhkän kanssa / Turun NMKY ja Turun

Haetaan 2000 €

"YouTubettajat Pessi & Daniel eli Pessi Kivilä & Daniel Muukkonen tekevät yhteistyössä Kauko Röyhkän ja Turun Klassillisen lukion oppilaiden kanssa YouTube-videon. Sen tavoitteena on kannustaa nuoria lukemaan ja osallistumaan vuonna 2020 NMKY:n toteuttamiin Erätauko-keskusteluihin (4x1,5h). YouTubettajien rooli hankkeessa on keskeinen. Kohderyhmänä on erityisesti nuoret, joiden lukemisen harrastus on vähentynyt. Erätauko-keskusteluissa YouTubettajat Pessi & Daniel keskustelevat Kauko Röyhkän ja muiden osallistujien kanssa lukemisen ja kulttuurin merkityksestä nuorten hyvinvoinnille. Tapahtumissa keskustellaan myös sosiaalisen median lieveilmiöistä ja siitä, miten nuoret voivat suojautua kiusaamiselta. Tapahtumissa nuorille jaetaan lukemisen innoittamiseksi Kauko Röyhkän omaelämänkerrallinen teos Marjatan poika, koska kirja kertoo koskettavan tarinan taiteilijan lapsuus- ja nuoruusvuosista 20 ikävuoteen asti."

Klassillinen lukio Ysifest / Yli-Maarian koulun 9. luokat

Haetaan 640 €

"Yli-Maarian kaikki yhdeksäsluokkalaiset kokoontuvat lukuvuoden lopulla juhlimaan ja muistelemaan yhteistä taivaltaan. Juhlassa on hyvää ruokaa ja musiikkia, sekä monipuolista ohjelmaa. Lisäksi luvassa on yhteisten vuosien muistelua ja rentoa yhdessäoloa."

Nuorisovaltuuston avoin kokous järjestetään 4. maaliskuuta kello 17 Turun kaupungintalon valtuustosalissa (Aurakatu 2)

Kuntalaiset ovat tervetulleita seuraamaan kokousta.