Niko Vahtera

Turun yliopistosäätiö lahjoittaa Turun yliopistolle kaksi tekniikan professuuria. Säätiön 1,2 miljoonan euron lahjoituksella katetaan materiaalitekniikan ja konetekniikan professuurit viideksi vuodeksi.

Kaiken kaikkiaan syksyllä laajentuvaan tekniikan diplomi-insinöörikoulutukseen tavoitellaan kymmentä uutta professuuria. Yliopiston rehtori Jukka Kola kertoo, että tuoreimman lahjoituksen myötä kasassa on jo kuusi professuuria. Aiemmin lahjoituksia ovat tehneet muun muassa Meyer Turku ja Elomatic.

– Olemme luottavaisin mielin, että kaikki kymmenen professuuria saadaan täytettyä. Kieltämättä näyttää aika hyvältä, Kola kertoi lahjoituksen julkistamistilaisuudessa perjantaina.

Kolan mukaan yliopiston satavuotisjuhla on innoittanut lahjoittajat liikkeelle. Yhteydenottoja on Kolan mukaan tullut yllättäviltä tahoilta, ja neuvotteluja lisälahjoituksista käydään parhaillaan.

– Tässä varmaan julkistetaan muutamia vielä ihan lähiaikoina, Kola paljasti.

Yliopiston DI-koulutuksen laajentamisen suunnittelu on jo pitkällä ja kolme uutta professoria on jo saatu rekrytoitua.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Yliopisto on ostanut osan Koneteknologiakeskus Turusta, joten teekkarit pääsevät jo ensimmäisenä opiskeluvuotenaan tekemisiin alan uusimman tekniikan kanssa, uudistusta johtava vararehtori Mika Hannula kertoo.

Turun yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki muistutti perjantaina, että säätiön tavoitteena on ollut perustamisestaan lähtien tukea yliopiston autonomiaa eli ylläpitää yliopiston omaa päätösvaltaa.

Lähdesmäen mukaan yliopiston omien strategisten tavoitteiden tai uusien avausten toteuttaminen valtion budjettivaroilla on vaikeaa, sillä valtiolta saatu rahoitus on useimmiten korvamerkittyä olemassa olevaan toimintaan.

– DI-koulutuksen laajentaminen on esimerkki hyvästä uudesta avauksesta, joten on luontevaa, että yliopistosäätiö on tukemassa koulutuksen käynnistämistä, Lähdesmäki lausui.

Professuurilahjoitusten myötä yliopistosäätiön Turun yliopistolle lahjoittama vuosittainen 1,5 miljoonan euron tuki nousee juhlavuonna kolmeen miljoonaan euroon.