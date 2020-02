Tulli lahjoitti harvinaisen reliefin Wäinö Aaltosen museolle

Turun tulli lahjoitti Wäinö Aaltosen reliefistä tehdyn kipsivaloksen Wäinö Aaltosen museolle. Turun tullin haltuun Wäinö Aaltosen Onnelliset -reliefistä tehty kipsivalos päätyi yksityisen lahjoituksen kautta vuosikymmeniä sitten. Reliefi on seurannut tullin virkamiehiä Turussa useissa eri kiinteistöissä ja viimeksi Pansiontien toimitiloissa. Turun kaupungin taidemuseon eli Wäinö Aaltosen nimikkomuseon kokoelmista ei ole aiemmin löytynyt yhtään kappaletta teoksesta.

Reliefi on osa Suomen taidehistoriaa ja Turun tulli haluaa teoksen säilyvän parhaalla mahdollisella tavalla. Reliefi halutaan myös saada yleisön nähtäville.

– Tullilla on tärkeä rooli kulttuuriesineiden maastavientiasioissa ja lisäksi Tulli haluaa omalta osaltaan edistää merkittävän suomalaisen taiteen säilymistä taidemuseoissa, tiedotteessa todetaan.

Onnelliset-reliefi on valmistunut vuonna 1930. Siitä tehty pronssivalos on Ateneumin kokoelmissa. Kipsivaloksia tunnetaan joitakin kappaleita.

Wäinö Aaltonen (1894–1966) on yksi Suomen 1900-luvun merkittävimmistä kuvanveistäjistä. Hänen teoksiaan on paljon keskeisillä julkisilla paikoilla, kuten Paavo Nurmen ja Aleksis Kiven patsaat Helsingissä, presidenttien Ståhlberg ja Svinhufvud patsaat eduskuntatalon edustalla sekä eduskuntatalon täysistuntosalin syvennysten figuurit. Myös Turussa on Wäinö Aaltosen veistoksia, kuten ”Genius ohjaa nuoruutta” Yliopistonmäellä. Aaltosen tunnetuimpiin töihin lukeutuvat myös Tampereen Hämeensillan pirkkalaishahmot.