Loimaa lakkauttamassa kolme koulua: Lasten määrä vähenee, rahaa on säästettävä

Ossi Rajala

Anne Savolainen

Loimaa lakkauttaa Kojonkulman ja Virttaan kyläkoulut sekä Alastaron yläasteen elokuusta 2021 lukien, jos uudet kouluverkkomuutokset toteutuvat.

Loimaan sivistysvaliokunta päätti torstaina esittää koulujen lakkautusta edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.

Alastaron yläaste aiotaan siirtää Loimaan keskustaan Puistokadun kouluun.

Kojonkulmalta kuljettaisiin Hirvikosken yhtenäiskouluun tai joissakin tapauksissa ehkä Kirkonkylän kouluun.

Virttaan koululta siirryttäisiin Kirkonkylän kouluun.

Koulujen lakkauttamisen keskeisin peruste on se, että oppilasmäärä laskee syntyvyyden laskun myötä.

Loimaan valtuusto on aiemmin asettanut kyläkouluille rajan, jonka mukaan oppilaita olisi oltava 40 kolmena peräkkäisenä vuotena. Kojonkulman ja Virttaan koulut eivät nyt tätä kriteeriä täytä.

Myös Alastaron yläkoulun oppilasmäärä laskee. Koulussa oli syksyllä 2018 yhteensä 138 oppilasta, mutta tämän vuoden ennuste on 88 oppilasta. Oppilasmäärä vähenee myös sen takia, että kouluyhteistyötä Oripään kanssa ei enää tehdä.

Koulujen lakkauttamiset säästäisivät sivistysjohtaja Manne Pärkön mukaan 480 000 euroa. Summassa on huomioitu se, että kuljetuskustannukset kasvaisivat lakkauttamisten myötä 120 000 eurolla.

Säästöjä tulisi opetustoiminnasta, siivous- ja ruokakuluista sekä kiinteistökuluista.

Liikuntatilojen eli Ahjon ja Alastaro-hallin käytöstä Loimaa ei ole luopumassa.

Koulujen lakkauttaminen on usein vaikea prosessi kuntapäättäjille ja kuntalaisille. Tunteet nousevat herkästi pintaan ja Loimaallakin lakkautusaikeet ovat herättäneet vastarintaa.

Loimaan tilannetta vaikeuttaa se, että kaupungin on tehtävä suuria säästöjä.

– Viime vuoden tilinpäätöksestä on tulossa 3,5 miljoonaa euroa alijäämäinen ja vuodelta 2018 alijäämää on yli neljä miljoonaa euroa. Joudumme osoittamaan, miten alijäämät taseessa katetaan. Kouluverkon osalta kyse on myös normaalista palveluiden sopeuttamisesta väestörakenteen muutokseen, kaupunginjohtaja Jari Rantala sanoo.

Loimaa miettii myös säästöjen tekemistä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarkastelussa on esimerkiksi kuntoutustoiminta Tyks Loimaan sairaalasta vuokratuista tiloissa.

– Neuvottelemme Auran ja Pöytyän kanssa yhteistyöstä vuodeosastotoiminnassa. Joudumme joka puolelta hakemaan säästöjä, Rantala sanoo.

Tänä vuonna Loimaa valmistelee henkilöstön lomauttamista, minkä takia Loimaan sairaalan kolmesta kuntoutusosastosta yksi suljetaan määräaikaisesti.

