Turku–Helsinki moottoritiellä saa ajaa 120 km/h jo maaliskuun alusta

Korkeammat nopeusrajoitukset Suomeen!

Suomen nopeusrajoitukset talvirajoituksineen ovat jo vuosia olleet suurelta osin liian tiukkoja. Tämä ei lisää turvallisuutta, ei pelasta ympäristöä, ei säästä rahaa mutta sen sijaan aiheuttaa autoilijoissa suuttumusta ja lisää matka-aikojen pidentyessä kustannuksia - jopa satoja miljoonia euroa vuodessa. Lisäksi liian matalat rajoitukset ovat pääsyy ylinopeuksiin. Kun rajoitus koetaan liikenneympäristöön nähden liian tiukaksi, sitä ei noudateta.



Useimmille valta- ja kantateille, joilla nyt on 80 rajoitus, olisi oikea rajoitus 100. Ohituskaistateille sopii 110 ja moottoriteille kesäisin 130, talvisin 120.



Talvirajoitukset pitää poistaa tai ainakin lyhentää niiden voimassaoloaika joulu - helmikuulle sekä samalla nostaa liikennemääräkriteeri, jonka mukaan talvisin 100 alennetaan 80:een, arvoon 6000 autoa/vrk nykyisen 3000 autoa/vrk sijaan.



Kaupunkien sisääntulomoottoriteille ei pidä asettaa alle 100 km/h rajoituksia. Ainoa järkevä tapa olisi vaihtuvat nopeusrajoitukset, jolloin vain ruuhka-aikoina klo 6-9 ja 15-18 arkisin olisi voimassa alempi rajoitus tai todella huonolla kelillä. Näihinkin investointi on useimmiten tarpeetonta.



Espoossa Länsiväylällä on ylikireä 80 rajoitus Kehä II:lta Kivenlahteen, vaikka tie on erinomainen, osin 6-kaistainen, lähes suora ja varustettu jopa melusuojin asutuksen kohdilta. Oikea nopeus on tuolle osuudelle 100. Havaintojeni mukaan mainitulla Länsiväylän osuudella vain hyvin harva autoilija noudattaa tuota kohtuutonta autoilijoita kiusaavaa 80 rajoitusta.



Liikenneturvallisuutta parannettaisiin parhaiten poistamalla autovero. Uudistuva autokanta huolehtisi myös päästöjen vähenemisestä.



Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.