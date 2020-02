Partiolaiset näkyvät lauantaina Turun katukuvassa

Partiolaiset seikkailevat Turussa ensi lauantaina 29. helmikuuta Cluedo-pelin hengessä. Cluedo-Ässä-kaupunkiseikkailun järjestää Lounais-Suomen Partiopiiri, ja tapahtuma on suunnattu 15–17-vuotiaille partiolaisille.

Tapahtuman osallistujat liikkuvat ympäri Turkua kolmen tai neljän nuoren vartioissa ratkoen tehtäviä. Johtolangat vievät tapahtumaa eteenpäin Cluedo-lautapelin hengessä.

Lounais-Suomen Partiopiiri on järjestänyt vastaavia samoajille tarkoitettuja tapahtumia jo kymmenen vuoden ajan. Tarkoituksena on tarjota osallistujille unohtumaton partioelämys sekä tarjota partiotoimintaan osallistumattomille matalan kynnyksen mahdollisuus tutustua partioon. Tänä vuonna tapahtumaan on osallistumassa 127 henkilöä.

Lauantain tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin, Turun seudun joukkoliikenteen ja Taco Bellin kanssa. Esimerkiksi SPR järjstää tapahtumassa ensiapuaiheisen rastin.