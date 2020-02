"Vaikka käsittelen rankkojakin aiheita, mukana on huumoria" – Merita Berg kertoo tarinoita laulaen

Merita Berg tekee musiikkia nimellä Rosita Luu. Tunnetuksi Berg tuli musiikkimaailmassa Hullu Ruusu -yhtyeestään. Kun bändi oli tauolla, syntyi Rosita Luu.

Turussa Rosita Luu esiintyy seuraavaksi Café Victorissa Turun taidemuseossa. Kyseessä on akustinen keikka yhdessä kosketinsoittaja Otso Kauniskankaan kanssa.

– On hienoa, että esiintymispaikkoina on alettu yhä enemmän ottaa käyttöön erilaisia tiloja. Artistille intiimimmät tilat ovat yhtä merkityksellisiä keikkapaikkoja kuin festarit tai klubit. Pienemmissä tiloissa ihmisten keskittyminen musiikkiin on ehkä intensiivisempää, Merita Berg pohtii.

Alun perin Bergistä ei pitänyt lainkaan tulla artistia. Laulamaan ja sanoittamaan hänet houkutteli muutamat muusikot, jotka kuulivat Bergin kirjoittamia tekstejä.

– Opiskelin silloin Turun taideakatemiassa valokuvausta. Se ei kuitenkaan riittänyt minulle. Kuvan rinnalle tulivat tekstit. Kirjoitin runoja ja sain rohkeutta esittää tekstejäni.

Berg piti vuoden ajan lavarunouteen keskittyvää klubia Turussa Bar Ö:ssä. Ajatuksena oli tarjota matalan kynnyksen leikkikenttä kaikille esittää tekstejään.

– Klubista tuli suosittu. Siellä nämä muusikot kuulivat tekstejäni ja yllyttivät laulamaan niitä. Näin sattuman kautta huomasin, että olen hyvä tekemään biisejä.

– En kyllä koskaan ollut laulanut kuin jurrissa karaokessa, josta kavereiden palaute oli, että ei ihan priimalta kuulosta. Samoin jatkan nyt lauluntekijänä ja laulajana. Olen tarinankertoja, ja laulan omalla tyylilläni, Berg hymyilee.

Sävelkorvansa Berg kertoo kuitenkin aina olleen hyvä. Sävellykset hän tekee laulaen.

– Isäni oli musikaalinen, sieltä olen jotain perinyt. Samoin olen aina kuunnellut musiikkia ja ollut kiinnostunut musiikista, joten siinä mielessä musiikkimaailma ei ole minulle vierasta.

– Biisien kohdalla minulla on jokin visio siitä, mitä soittimia kuulen missäkin kohtaa ja laulan kappaleita. Visioiden toteuttamiseen tarvitsen rinnalleni kokeneempia soittajia sovittamaan ja säveltämään kappaleet.

Bergin mukaan Rosita Luu syntyi kriisistä, kun Bergin ja muusikko Antti Hermajan yhteisprojekti Hullu Ruusu oli tauolla.

– Ei ollut varmuutta, soitammeko enää yhdessä. Jatkoin biisien kirjoittamista ja päätin, että teen oman sooloprojektin.

Aikaa on kulunut ja haavat umpeutumassa – Berg jatkaa soolotuotannollaan.

Hän kuvailee musiikkiaan huuruiseksi PMS-popiksi. Tarinat käsittelevät rakkautta, kuolemaa, äitisuhdetta, mielenterveyttä...

– Mikään aihe ei ole minulle pyhää ja flirttailen monen teeman kanssa. Vaikka käsittelen rankkojakin aiheita, mukana on huumoria.

– Pitkään koin häpeää tekemisistäni. Olin itselleni armoton, enkä ajatellut olevani hyvä. Hienoa on ollut saada palautetta, jossa biisini ovat tuoneet voimaa ja valoa kuulijoiden elämään.

Berg on huomannut nyt käsittelevänsä omaa esiintymisjännitystään muun muassa turvavaatteella – samettihaalarilla, josta on muodostunut esiintymisasu.

– Viime kesänä olin sydänsuruista sekaisin, enkä silloin ymmärtänyt edes jännittää esiintymisiä. Nyt kun sydänsurut on lusittu, koen jotain posttraumaattista jännitystilaa. Mantrani on myös kirjoilu ennen lavalle nousua. Se tuo tietynlaista voimaa.

Musiikin tekemisen lisäksi Berg on löytänyt elämäänsä lapset. Hän tekee tarvittaessa tuurauksia lasten iltapäiväkerhossa.

– Aikaisemmin vähän pelkäsin lapsia, enkä tiennyt osaanko olla heidän kanssaan. Nyt tilanne on ihan toinen. Koen tekeväni arvokasta työtä, kun voin olla heille turvallinen aikuinen.

– Aikuisten maailmassa olen välillä kömpelö ja introvertti. Lasten maailmassa nämä piirteet kääntyvät eduksi. Lapset hyväksyvät minut sellaisena kuin olen.

Rosita Luu, la 7.3. klo 20 (ovet klo 19) Café Victorissa Turun taidemuseossa, Aurakatu 26.