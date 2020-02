Suovantien katusaneeraus sulkee läpiajoliikenteen

Lokakuussa Suovantiellä käynnistynyt katu- ja vesihuoltosaneeraus etenee nyt kahdesta suunnasta sulkien moottoriajoneuvojen läpiajoliikenteen työmaan kohdalla. Toinen työmaa etenee Markulantien suunnasta, kohti Pulmussuontietä, sulkien nyt Lemmontien risteysalueen, ja toinen on tällä hetkellä Suovantie 10 kohdalla etenemässä kohti Markulantietä. Alueella on tonteille ajo sallittu. Paikalla on kiertotieopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa. Työn arvioitu kokonaiskesto on vuoden 2020 elokuun loppuun saakka.