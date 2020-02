Seikkailupuistosta kaadetaan lähes 20 huonokuntoista puuta

Turun Seikkailupuistossa aletaan kaataa huonokuntoisia puita huomenna tiistaina.

Puita kaadetaan yhteensä 19, joista seitsemän on pitkälle edenneen jalavanpakurin piinaamia jalavia. Osa poistettavista puista on kaupungin mukaan pieniä ja heikkokasvuisia omenapuista. Osa vaahteroista ja yksi poppeli joudutaan kaatamaan siksi, etteivät puut ole kestäneet kahta erittäin kuivaa kesää. Lisäksi poistetaan yksi haarova salava läheltä jäätelökioskia. Kaupungin mukaan osa puista on siemenpuita, jotka kasvavat liian ahtaissa paikoissa, liian lähellä rakennuksia tai aitoja.

Työstä voi aiheutua leikkipuiston käyttöön väliaikaisia häiriöitä.

Kaupunki aikoo istuttaa korvaavaa kasvillisuutta sopiviin paikkoihin.