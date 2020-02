Kolumni: Aurinkoseksibailuista raivon huutoihin

Iloinen veronmaksaja tässä kiittelee Ylen Punk ennen nyt -sarjaa. Se muistuttaa jälleen kerran siitä, miten valtavirran alla kuplii aina jotain uutta, horjuttavaa ja vaarallista.

Sillä kaikella on aikansa. 2000-luvulla tuli äijäily ja paskinkin hevi on parasta -vaihe, ja jopa tällaista raskaan musiikin ystävää alkoi etoa. Vaarallisuus katosi ja paholainen repi sopimuksia teiden risteyksessä. Nyt on eletty kumman pitkään rap-, hip hop- ja iskelmäsävelien keskellä, ja samaan aikaan ainakin iskelmä on muuttunut käsittämättömän monimuotoiseksi genreksi. Jos joku nyt kysyy suhtautumisestani iskelmään, en osaa vastata. En tiedä mitä iskelmä on. Olen melko varma, että Stam1naa siihen ei sentään vielä luokitella.

Suosio saavuttaa tietyt mitat tietyissä piireissä, musiikki muovautuu, siitä omitaan vaikutteita, se muuttuu alalajeiksi. Osa lopahtaa, osa jää elämään vaikuttaen seuraaviin soittajiin ja kuulijoihin. Sitä merkittävää musiikkia ei synny tyhjiössä, vaan esimerkiksi turhautumisen ja epätoivon keskellä. Autossa radiokanavia selatessa tuli jälleen mietittyä, että nyt jos koskaan pitäisi kaivaa esiin vaikkapa Rage Against The Machinen kaltaisia bändejä. Sellaisia, joiden kanssa voi huutaa sortoa ja eriarvoisuutta vastaan. Ja ehkä pääsylippujen hintoja. Yritän samalla unohtaa, että eräs ystäväni näytti hiljattain meemin, jossa bändin ikääntyneet jäsenet eivät heristä raivoisasti nyrkkiä taivaalle vaan pitävät ne kivasti maltillisella korkeudella. Alla luki: Politely debate the machine. Ei kai se sentään kuvaa musiikin tilaa laajemminkin? Eikö muka uskalleta, ollaanko muka yltiökorrekteja?

Onneksi maailma on edelleen pullollaan sitä erilaista ja vaihtoehtoista säveltaidetta, kun vain viitsii etsiä. Jos viitsii ruikuttaa kaupallisten kanavien annista, pitää viitsiä tehdä ryhtiliike. Kantaaottavuus elää, provokaatiota riittää, uusia soundeja kokeillaan. Vanhojen tilalle tulee uutta.

Niin sanotussa valtavirrassakin muuten otetaan kantaa ja käsitellään kipeitä asioita. Lukuisten aurinkoseksitequilabailujen taakse piiloutuu työuupumusta, mielenterveysongelmia ja parisuhdeväkivaltaa. Eikä valtavirta ole mikään suora uoma, se muuttuu. Hetkinen, Antti Tuisku molskautti juuri sekaan jotain uskontoon liittyvää… Mahtaako kellua?

Simo Ahtee

Kirjoittaja on toimittaja.