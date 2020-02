D-vitamiinin puutos, pusutauti ja tupakointi nostavat riskiä sairastua MS-tautiin, kertoo Turun yliopiston väittelijä

Uuden tutkimuksen mukaan raskaudenaikainen matala D-vitamiinitaso ja korkea Epstein-Barr-viruksen vasta-ainetaso lisäävät MS-taudin riskiä suomalaisilla naisilla ja heidän lapsillaan. Turun yliopistossa väittelevä Kira Åkerlund osoitti tutkimuksessaan, että raskaudenaikainen D-vitamiinivaje kaksinkertaisti suomalaisnaisten ja heidän lastensa riskin sairastua MS-tautiin.

Kyseessä on aineistoltaan suurin koskaan tehty raskaudenaikaisen D-vitamiinitason vaikutusta MS-tautiriskiin selvittänyt tieteellinen tutkimus.

MS-taudin eli multippeliskleroosi on rappeuttava keskushermoston autoimmuunisairaus, jota sairastaa noin 12 000 suomalaista. Sairauden aiheuttaja on edelleen tuntematon, mutta sille on löydetty useita altistavia geneettisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä.

Merkittäviä ympäristöriskitekijöitä ovat D-vitamiinin puutos ja tupakointi. Lisäksi altistuminen Epstein–Barrin virukselle, joka aiheuttaa mononukleoosia on merkittävä riskitekijä. Mononukleoosi tunnetaan yleisemmin pusutautina.

Vielä ei kuitenkaan osata sanoa, kuinka varhaisessa vaiheessa riskitekijät vaikuttavat sairastumiseen.

Tutkimuksessa analysoitiin suomalaisen äitiysneuvola-aineiston verinäytteitä, joita on kerätty Suomessa vuodesta 1983 kaikilta raskaana olevilta naisilta ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Tutkimuksessa todettiin, että raskaudenaikainen D-vitamiinivaje kaksinkertaisti suomalaisnaisten ja heidän lastensa riskin sairastua MS-tautiin.

Sairastumisriski oli 45 prosenttia korkeampi tutkituilla tupakoivilla naisilla kuin tupakoimattomilla. Tupakoinnin MS-riskiä lisäävä vaikutus on tiedetty jo aiemmin, mutta sitä ei ole ennen tätä väitöskirjatutkimusta selvitetty suomalaisessa väestössä.

Suomalaisäitien raskaudenaikaiset Epstein–Barrin viruksen, eli EBV-viruksen, pintarakennetta tunnistavat vasta-aineet lisäsivät MS-taudin riskiä kolminkertaiseksi naisilla ja 2,5-kertaiseksi heidän jälkeläisillään tupakoinnista ja D-vitamiinitasoista riippumatta. Lapsen MS-tautiriskin yhteyttä äidin raskaudenaikaiseen EBV-immuniteettiin ei ole aiemmin havaittu.

Tupakointi on merkittävä MS-taudin riskitekijä myös suomalaisilla naisilla. Tupakoinnin ennaltaehkäisyn merkitys korostuu nuorilla naisilla, koska MS-tauti on lisääntynyt viime vuosikymmeninä erityisesti naisilla.

– EBV-infektion ennaltaehkäisy rokotteella saattaisi suojata MS-taudilta. Koska infektioon sairastumisella varhaisaikuisuudessa näyttäisi aiemman tutkimustiedon valossa olevan suurempi vaikutus MS-taudin riskiin kuin lapsuudessa saadulla tartunnalla, infektion lykkääminen puutteellisesti suojaavalla rokotteella saattaisi jopa lisätä MS-taudin riskiä, Åkerlund kertoo yliopiston tiedotteessa.