Turun kaupungin liikuntapalveluissa päätettiin, että vaikka pakkasjaksoja tulisi ulkokenttien jäädytyksiä ei enää aloiteta. Kaupunki katsoo, että tavanomaiset talvikuukaudet on jo ohitettu ja ulkoliikuntapaikkojen hoidossa on siirrytty kevättöihin.

Turun kaupunki muistuttaa kuitenkin, että luisteleminen on edelleen mahdollista tekojääradoilla, vaikkakin radat ovat olleet koetuksella lämpimän ja sateisen sään vuoksi. Kupittaan luistelumato ja Parkin kenttä on tarkoitus pitää avoinna maaliskuun puoleenväliin asti. Jos sää jatkuu lämpimänä ja jään laatu heikkenee, on aiempikin sulkemisaika mahdollinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Impivaaran ja Varissuon jäähallien yleisövuorot jatkuvat 3. huhtikuuta asti. Vuorot ovat maksuttomia ja niillä luistellaan ilman mailoja.

Myös Impivaaran Nunnavuoreen tykkilumella kunnostettu hiihtolatu suli myrskyn ja sateen seurauksena ennen hiihtolomaa. Turun kaupungin liikuntapalvelukeskuksen suksivuokraamoa Impivaarassa ei ole saatu avattua tänä talvena ollenaan.