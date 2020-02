Kolmen auton kolari Paraisilla - Liikenne ruuhkautuu

Kahden henkilöauton ja pakettiauton kolari ruuhkauttaa liikennettä Kaarinassa Saaristotien alussa. Tarkempi paikka välillä Kuusiston tienhaara, Kaarina - Kirjalansalmen silta, Parainen ja Empon risteys. Tietä on saatu raivattua ja toinen kaista on auki. Paikalla on liikenteenohjaus. Liikenne kuitenkin seisoo ja on ruuhkautunut. Ensihoito on paikalla.