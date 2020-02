Turun seudulta kaksi lukiolaista Talousguru-finaaliin

Kaksi lukiolaista on selvittänyt tiensä valtakunnalliseen Talousguru-finaaliin. He ovat Ossi Lehtihuhta Turun suomalaisesta yhteiskoulusta ja Kristian Nokka Mynämäen lukiosta.

Finaalissa on 14 lukiolaista.

Talousgurun alkukilpailu käytiin tammikuussa Abitti-järjestelmän kautta lukioissa ympäri Suomen. Mukana oli kaikkiaan 145 lukiota Helsingistä Kuusamoon. Finaali käydään ensi viikolla 26.2.

Talousguru on perinteinen, lukioissa järjestettävä kilpailu, jossa mitataan yhteiskunnallista talousosaamista. Kilpailun ensimmäisen vaiheen koe toimii samalla hyvänä preppauksena yo-kirjoituksiin.

Talousguru-kilpailu voi olla oikotie yliopistoon, sillä finalisteille on tarjolla suoria opiskelupaikkoja monessa eri yliopistossa, (muun muassa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopiston taloustiede, Itä-Suomen yliopiston kauppatiede, Tampereen yliopiston kauppatiede, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, Turun yliopiston kauppatiede, Svenska Handelshögskolan). Opiskelupaikka on ehdottomasti suosituin palkinto kautta vuosien, mutta tarjolla on myös muitakin raha- ja lehtipalkintoja.

Talousguru-kilpailua järjestävät Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Finanssiala ry ja FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta.