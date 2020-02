Professori Toivo T. Salmelle elämäntyöpalkinto vuosikymmenenten työstä lasten syöpien hoidossa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa vuosikymmeniä pieniä potilaita hoitanutta professori Toivo T. Salmea muistetaan elämäntyöpalkinnolla.

Lasten syövän hoidon parissa elämäntyönsä tehnyt maailmankuulu lastenonkologi saa Rogatchi-säätiön palkinnon keskiviikkona.

Säätiö palkitsee vuosittain Humanitarian of the Year Award -nimisellä palkinnolla suomalaisen tai kansainvälisesti vaikuttavan henkilön, jonka toiminnalla on ollut laaja ja kauaskantoinen inhimillinen merkitys yhteiskunnassa.

Rogatchi-säätiö perustelee Toivo T. Salmen valintaa tämän pitkäaikaisella työllä Tyksin lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien hoidon yksikön johtajana. Nykyisin yksikkö on jäsenenä ERN Paed Can -verkostossa sekä yhdessä Euroopan parhaista syöpäklinikoista, Läntisessä Syöpäkeskuksessa, pitkälti Salmen kaltaisten huippuasiantuntijoiden ansiosta.

– Professori Toivo T. Salmen elämäntyö näkyy Tyksin lasten ja nuorten veri- ja syöpätautien hoidon alueella erityisesti siinä, että hän on yksikön ensimmäinen erikoislääkäri ja toiminnan alkuunpanija. Hänen aloittamansa tutkimustyö eli kasvuiässä saatujen syöpähoitojen myöhäisvaikutukset, on johtanut siihen, että yksikkömme on nykyisin huippuosaamisyksikkö myöhäisseurannan alalla, yksikön nykyinen johtaja, osastonylilääkäri Päivi Lähteenmäki kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Professori Toivo T. Salmen palkinto sekä Rogatchi-säätiön Tyksin Lasten ja nuorten klinikalle uuteen Majakkasairaalaan tekemä taidelahjoitus jaetaan keskiviikkona järjestettävässä juhlatilaisuudessa.