Teitä on suljettu liikenteeltä tulvimisen takia Salossa

Liikennekeskus kertoo, että Salossa on suljettu tie Ylikulman tienhaaran ja Tuomarintien tienhaaran kohdalla noin 1,2 kilometriä Ylikulman suuntaan tulvimisen takia sunnuntai-illalla noin kello 19.45. Haittaa on molempiin suuntiin ja tie on suljettu toistaiseksi.

Lisäksi Salossa on suljettu tie Tunilan ja Rikalan kiertoliittymän kohdalta tulvimisen takia. Tie suljettiin hieman iltayhdeksän jälkeen sunnuntaina ja tilanteen on arvioitu jatkuvan maanantaiaamuun kello kuuteen asti.

Juttuun lisätty Tunilan ja Rikalan kiertoliittymästä kello 21.30.