Viikonvaihteessa on odotettavissa hurjia myrskytuulia – Varsinais-Suomeen on annettu tuuli- ja tulvavaroituksia

Sunnuntai-illan ja maanantaiaamupäivän aikana etelänpuoleinen tuuli voimistuu myrskyksi, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Ilmatieteen laitoksen lauantaisen ennusteen mukaan syvä matalapaineen alue saapuu sunnuntain aikana Pohjois-Atlantilta Suomeen. Sunnuntai-illan ja maanantaiaamupäivän välillä tuuli voimistuu lähes kaikilla merialueilla myrskylukemiin.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksia Varsinais-Suomen maa- ja merialueiden säästä viikonlopulle ja tulevalle viikolle. Tuulivaroitus maa-alueille on voimassa sunnuntai-illalla kuudesta eteenpäin maanantaipäivään kello kolmeen asti. Vaarallisen voimakkaan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 30 prosenttia sunnuntaina illalla ja sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Tuulen nopeus voi olla puuskissa 20 metriä sekunnissa. Tuuli voi kaataa yksittäisiä puita tai aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja.

Lisäksi Ilmatieteen laitos on antanut Varsinais-Suomessa tulvavaroituksen, joka kestää sunnuntaista keskiviikon ja torstain väliseen yöhön asti. Joet voivat tulvia paikoin alavimmille pelloille.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Myrskymatalapaineen yhteydessä merivesi nousee korkealle Pohjanlahdella ja Saaristomerellä sunnuntai-illan ja maanantaiaamun välillä, ja erityisesti Perämerellä ja Merenkurkussa. Lisäksi lähes kaikilla merialueilla esiintyy kovaa yli neljän metrin aallokkoa.

Matalapaineen yhteydessä tulee myös runsaita sateita.

Maa-alueilla tuuli on voimakasta puuskissa Lapin eteläpuolella. Voimakkaimmat myrskypuuskat esiintyvät maanantain vastaisena yönä Satakunnasta Keski-Pohjanmaalle ulottuvalla alueella, myöhemmin maanantaiaamuyönä ja -aamuna myös Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuutta.

Myrskypuuskat voivat aiheuttaa melko runsaasti yksittäisiä tuulivahinkoja vaara-alueella. Maan etelä- ja keskiosan vähäinen routatilanne voi edesauttaa puita kaatumaan herkemmin.