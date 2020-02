Vast: Samalla puolella..

Ei heidän minusta pitäisikään peitellä yhteyttä, vaikka jonkin verran sitä yrittävät. Päin vastoin olisi kiva lopultakin kuulla, mikä kuvio kokonaisuudessaan tässä on taustalla. Kuka on sopinut kenen kanssa mitä, mitä lehmänkauppoja on tehty? Kummankin osapuolen toriparkkimyönteisyys, etten sanoisi -vimma, on selvä kaikille asiaa seuranneille.



Puolueellisuudesta tässä pitäisi kai syyttää, ikävä kyllä, lähinnä Turun Sanomia, joka haastattelee näin laajasti toriparkkimyönteisiä. Näkyvyys on useimmiten myös mainosta.