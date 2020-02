Turun Ydinkeskustayhdistys vaatii vauhtia toritöihin

Turun Ydinkeskustayhdistys vaatii, että Toriparkin ja uuden Kauppatorin rakentamisen on pysyttävä aikataulussa. Yhdistys toteaa kannanotossaan, että Toriparkin valmistumisen viivästyminen aiheuttaisi erityistä vahinkoa keskustan yrityksille. Tiedotteessa todetaan, että muutos- ja murrosvaiheessa eläminen on jo nyt ollut joillekin yrityksille liikaa ja liiketoiminta on loppunut.

Yhdistys katsoo, että elävä keskusta on saavutettava ja helposti kuljettava, kaupallisesti houkutteleva ja viihtyisä kohtaamispaikka.

– Nyt on varmistettava, että rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa, jotta muutosvaiheesta päästään vision mukaiseen houkuttelevaan uuteen keskustaan. Lähes 400 jäsenyrityksemme suuri huoli on, että liiketoiminnan edellytykset eivät enää täyty, mikäli muutosvaihe pitkittyy, kannanotossa sanotaan.

Visiossa on määritelty, että keskustan rakentamisen hankkeilla on etuoikeus kunnallisessa päätöksenteossa ja kaupungin investoinneissa. Yhdistys haluaa vielä muistuttaa, että rakennushankkeen aikataulussa pysymisestä hyötyvät kaikki keskustaa käyttävät kaupunkilaiset.

Turun Ydinkeskustayhdistys ry:n tarkoituksena on kehittää keskustassa toimivien yritysten ja yhteisöjen yleisiä toimintaedellytyksiä.