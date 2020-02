Lounaspaikka: Rhapsody vie makumatkalle maailmalle

Kahdella kokeneella kokilla Niclas Angermanilla ja Stuart Selwaylla oli yhteinen unelma omasta ravintolasta, ja näin syntyi lounasravintola Rhapsody. Sisustukseltaan rento ja lämminhenkinen ravintola avautui teollisuusalueen keskelle, Turun Itäharjulle, joulukuun alussa.

– Löysimme tämän paikan ja siitä ajatus lähti. Tässä oli aiemmin sukellustarvikkeita myyvä liike ja teimme tilaan kunnon remontin. Emme halunneet paikasta kliinisen valkoista, vaan rennon lounaspaikan. Suurin osa kalusteista on peräisin Linnateatterista, miehet kertovat.

Niclas Angerman ja alun perin Skotlannista kotoisin oleva Stuart Selway ovat molemmat työskennelleet pitkään eri ravintoloissa Turun seudulla. He tutustuivat ravintola Teinissä ja viimeksi he työskentelivät yhdessä Aurinkogolfin ravintolassa. Ensimmäisessä omassa ravintolassaan he haluavat tehdä asiat omalla tavallaan.

– Halusimme paikan, joka erottuu muista lounasravintoloista. Emme esimerkiksi käytä ruoassa valkoista sokeria, vaan luonnollisia, puhtaita raaka-aineita. Emme käytä lainkaan puolivalmisteita, vaan teimme kaiken alusta loppuun itse, Selway kertoo.

– Haluamme tarjota jotakin erilaista ja perinteisestä poikkeavaa. Kaikkein klassisimmat jätämme pois, eikä meiltä koskaan tule löytymään nakkikeittoa ja salaattipöydästä porkkanaraastetta ja raejuustoa, Angerman sanoo.

Riitta Salmi Buffetpöydästä sai koottua hyvän ja täyttävän annoksen. Haastattelupäivänä tarjolla oli ragu alla bolognese, broccoli-valkosipulipasta sekä parmesan-herkkusieniä.

Lounasruoissa on makuja maailmalta. Tarjolla voi olla muun muassa oluella maustettua englantilaista lihapataa.

– Meillä on teemana eri maita, kuten Espanjan, Amerikka tai Välimeren maat. Maanantaisin on usein pastaa, tiistaisin lihapullia ja perjantaisin on jotain spesiaalia, kuten tällä viikolla hampurilaisbuffet. Viime perjantaina meillä oli ribsejä ja ne olivat niin suosittuja, että loppuivat kesken, Angerman sanoo.

Tiistain lihapullapäivä on osoittautunut erityisen suosituksi.

– Meillä on ollut niin espanjalaisia kuin ruotsalaisiakin lihapullia ja ne tuntuvat maistuvan, Angerman toteaa.

Vasta hetken avoinna olleessa käy mukavasti lounastajia. Yhdentoista aikaan ravintolaan alkaa virrata väkeä. Moni on tyytyväinen, kun ravintolan edessä on ilmaista parkkitilaa.

– Paljon käy väkeä lähialueen yrityksistä, mutta syömään on tultu toiselta puolelta kaupunkiakin. Monet ovat jo tuttuja kasvoja, mutta päivittäin käy myös uusia, Selway kertoo tyytyväisenä.

Riitta Salmi Lounasravintola Rhapsody avautui reilut kaksi kuukautta sitten Turun Itäharjulle, teollisuusalueen keskelle.

Lounaalla on päivittäin tarjolla keitto, salaattipöytä ja lämpimät ruokavaihtoehdot buffetpöydästä. Haastattelupäivänä tarjolla oli italialainen sipulikeitto ja lämpiminä vaihtoehtoina ragu alla bolognese, broccoli-valkosipulipasta sekä parmesan-herkkusieniä. Salaattipöydässä oli tomaatti-mozarellasalaatti, panzanellasalaatti, vihrersalaattia ja vinegretteä sekä marinoituja oliiveja. Jälkiruoaksi oli hedelmärahkaa.

– Salaattipöytään pitää panostaa, se vetää ihmisiä. Suunnittelemme salaattipöydän niin, että se sopii päivän muun ruoan kanssa. Jos ruoka on kovin raskasta, ovat salaattivaihtoehdot kevyempiä, Niclas Angerman kertoo. Lounaspöydän värikkyys herättää ruokahalun. Salaatit ovat raikkaita ja lounas on kokonaisuutena erittäin maukas. Parmesan-herkkusienet ansaitsevat erityismaininnan.

Pieni jälkiruoka kruunaa lounashetken.

– Suurin osa ottaa lounaan päätteeksi makeaa. Meillä jälkkärit vaihtelevat, välillä on rahkaa, toisinaan juustokakkua tai pavlovaa, Angerman sanoo.

