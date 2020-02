Valtio ja kunnat sopivat ratojen hankeyhtiöistä ja rahoitusosuuksista

Valtio ja kunnat ovat sopineet Turun tunnin junan ja Suomi-radan suunnittelua vauhdittavien hankeyhtiöiden perustamisesta sekä osapuolten rahoitusosuuksista, liikenne ja viestintäministeriö tiedottaa. Ministeriön mukaan molemmille ratahankkeille haetaan EU:n CEF-rahoitustukea.

Hankeyhtiöiden tehtävänä on on raidehankkeisiin liittyvä suunnittelu ja sen rahoitus rakentamisvalmiuteen asti.

– Olen erittäin tyytyväinen siitä, että näiden hankkeiden suunnittelu päästään nyt aloittamaan ja näin moni kunta on sitoutunut hankkeisiin. Nopeat raideliikenneyhteydet helpottavat työssäkäyntiä ja ovat aivan välttämättömiä hankkeita siirtymisessä kohti kestävää liikkumista. Nyt saatu sopu mahdollistaa myös sen, että voimme hakea hankkeisiin EU:lta tukea jo helmikuun lopulla päättyvässä haussa, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo ministeriön tiedotteessa.

Hankeyhtiöissä on mukana yhteensä 25 kaupunkia ja kuntaa. Tunnin junan hankeyhtiössä ovat mukana Turku, Salo, Lohja, Kirkkonummi, Vihti, Espoo ja Helsinki.

Tunnin junan jäljellä olevat suunnittelun kustannukset ovat arviolta 75 miljoonaan euroa, joista valtion osuus on 51 prosenttia ja kuntien 49 prosenttia. Kustannuksista Espoon ja Salon välisen oikoradan suunnittelukustannukset ovat noin 60 miljoonaa euroa ja Salon ja Turun välisen kaksoisraiteen noin 15 miljoonaa euroa.

– On tärkeää, että Tunnin juna -hanke jatkaa pysähtymättä eteenpäin. Hankeyhtiön avulla pääsemme nyt siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Olemme Tunnin juna -kaupunkien kesken tehneet hyvää yhteistyötä jo pitkään, ja sillä oli hankeyhtiön toteutumiselle suuri merkitys, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve arvioi.

Myös Salon kaupunginjohtaja Lauri Inna on tyytyväinen hankkeen etenemiseen.

– Tunnin juna on eräs kaupungin kärkihankkeista ja on hienoa, että valmistelu on edennyt niin nopeasti, että siihen voidaan hakea EU:lta CEF-tukea. Tämä on merkittävä panos Salon kaupungin elinvoimalle tulevaisuudessa ja lisää positiivista virettä jo muutenkin hyvässä kehityksessä olevaan tämän päivän tekemiseen, Inna toteaa.